TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 12-16 KASIM | İndirimli ürünler raflarda: 12-16 Kasım Tarım Kredi Aktüel ürünleri...

Tarım Kredi KOOP, yeni haftaya bütçeleri rahatlatacak Kat Kat Fırsat indirimleriyle giriş yaptı. Gıda, temizlik, deterjan ve ev ihtiyaçlarının yanı sıra tekstil ve terlik ürünlerinde de cazip fiyatlar raflardaki yerini aldı.
Peki, bu haftanın indirimli ürünleri hangileri, fiyatlar ne kadar? İşte merak edilen tüm kampanya detayları ve güncel fiyat listesi…
TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL ÜRÜNLERİ
TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 3000 G
Fiyat: 155 TL
TAT BASMATİ PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 129,90 TL
TARIM KREDİ İLK HASAT ÇAY 1000 G
Fiyat: 349 TL
ELİT BULAŞIK DETERJANI 4 L
Fiyat: 149,90 TL