TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 12-16 KASIM | İndirimli ürünler raflarda: 12-16 Kasım Tarım Kredi Aktüel ürünleri...

Tarım Kredi KOOP, yeni haftaya bütçeleri rahatlatacak Kat Kat Fırsat indirimleriyle giriş yaptı. Gıda, temizlik, deterjan ve ev ihtiyaçlarının yanı sıra tekstil ve terlik ürünlerinde de cazip fiyatlar raflardaki yerini aldı.

Peki, bu haftanın indirimli ürünleri hangileri, fiyatlar ne kadar? İşte merak edilen tüm kampanya detayları ve güncel fiyat listesi…