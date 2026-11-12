  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam YARIN BİM'E KOŞUN! 13 KASIM BİM KATALOĞU BELLİ OLDU! BU CUMA BİM AKTÜEL'DE YOK YOK!

YARIN BİM'E KOŞUN! 13 KASIM BİM KATALOĞU BELLİ OLDU! BU CUMA BİM AKTÜEL'DE YOK YOK!

BİM'in 13 Kasım Cuma aktüel kataloğu alışveriş yapacakların dikkatini çekecek ürünlerle geldi. Evini yenilemek, kışlık alışverişini tamamlamak ve farklı ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için hazırlanan katalogda birbirinden dikkat çekici fırsatlar yer alıyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta cuma günü yeni indirimli ürünleri tüketicilerle buluşturan BİM, bu hafta da ev gereçlerinden tekstil ürünlerine, giyimden hobi malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi hazırladı. Alışveriş listesine yeni ürünler eklemek isteyenler ise cuma günü başlayacak kampanyanın ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki, 13 Kasım Cuma BİM kataloğunda hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar?

BİM AKTÜEL 13 KASIM İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL 13 KASIM İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL 13 KASIM İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL 13 KASIM İNDİRİMLERİ

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA