YARIN BİM'E KOŞUN! 13 KASIM BİM KATALOĞU BELLİ OLDU! BU CUMA BİM AKTÜEL'DE YOK YOK!

BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta cuma günü yeni indirimli ürünleri tüketicilerle buluşturan BİM, bu hafta da ev gereçlerinden tekstil ürünlerine, giyimden hobi malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi hazırladı. Alışveriş listesine yeni ürünler eklemek isteyenler ise cuma günü başlayacak kampanyanın ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki, 13 Kasım Cuma BİM kataloğunda hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar?