Haberler Yaşam BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? | 13 Kasım Bursa'da okullar tatil mi edildi? Bursa Valiliği açıkladı mı? Bursa'da 13 BUDO seferi iptal edildi BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? | 13 Kasım Bursa'da okullar tatil mi edildi? Bursa Valiliği açıkladı mı? Bursa'da 13 BUDO seferi iptal edildi Bursa’da 13 Kasım 2026 Cuma günü etkisini göstermesi beklenen kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler Bursa Valiliği’nden gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, bugün Bursa’da okullar tatil mi? Valilik eğitime ara verilmesine ilişkin açıklama yaptı mı? İşte Bursa’daki son durum ve merak edilen detaylar... HABER MERKEZİ









Bursa'da 13 Kasım Cuma günü beklenen şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji'den gelen fırtına uyarısı sonrası gözler Bursa Valiliği'ne çevrilirken, öğrenciler ve veliler tatil kararına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 13 Kasım 2026'da Bursa'da okullar tatil edildi mi? Bursa Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi mi? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

11 İLE FIRTINA UYARISI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (13 Kasım) fırtına nedeniyle İstanbul dahil 11 ili sarı kodla uyardı. MGM'nin uyardığı iller şöyle: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale. Bu illerde sabah saatlerinden itibaren fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) bekleniyor. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşamı etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.