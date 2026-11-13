BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? | 13 Kasım Bursa'da okullar tatil mi edildi? Bursa Valiliği açıkladı mı? Bursa'da 13 BUDO seferi iptal edildi

Bursa'da 13 Kasım Cuma günü beklenen şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji'den gelen fırtına uyarısı sonrası gözler Bursa Valiliği'ne çevrilirken, öğrenciler ve veliler tatil kararına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 13 Kasım 2026'da Bursa'da okullar tatil edildi mi? Bursa Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi mi? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...
11 İLE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (13 Kasım) fırtına nedeniyle İstanbul dahil 11 ili sarı kodla uyardı. MGM'nin uyardığı iller şöyle: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale. Bu illerde sabah saatlerinden itibaren fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) bekleniyor. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşamı etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları sonrasında Bursa'da öğrenciler ve veliler okul tatili ihtimalini araştırmaya başladı. Bursa'da 13 Kasım 2026 Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin açıklanmış bir valilik kararı bulunmuyor. Bursa Valiliğinin okul tatiline yönelik yeni bir duyurusu olmadığı sürece il genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İptal Seferleri
İptal edilen seferler:
13.11.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 10:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 14:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 14:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 15:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.