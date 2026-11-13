İLK ORUÇ NE ZAMAN? | İLK SAHUR NE ZAMAN YAPILACAK? 2027 DİYANET RAMAZAN AYI TAKVİMİ

İslam dünyasının heyecanla beklediği 2027 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, oruç ibadetinin başlayacağı tarihi ve ilk sahur ile iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, 2027 Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, ilk iftar hangi gün yapılacak? İşte 2027 yılı Ramazan takvimine dair tüm detaylar...