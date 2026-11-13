İLK ORUÇ NE ZAMAN? | İLK SAHUR NE ZAMAN YAPILACAK? 2027 DİYANET RAMAZAN AYI TAKVİMİ

İslam dünyasının heyecanla beklediği 2027 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, oruç ibadetinin başlayacağı tarihi ve ilk sahur ile iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, 2027 Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, ilk iftar hangi gün yapılacak? İşte 2027 yılı Ramazan takvimine dair tüm detaylar...
İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?
2027 yılının ilk sahuru, 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yapılacak. Ramazan ayının ilk teravih namazı da 7 Şubat Pazar akşamı yatsı namazının ardından kılınacak. İlk oruç için sahura kalkacak vatandaşlar, bulundukları ilin imsak vaktine kadar yemek yiyip su içebilecek.
2027 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Buna göre Müslümanlar, 2027 yılının ilk orucunu 8 Şubat Pazartesi günü tutacak. Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte 1 Ramazan 1448 tarihine girilmiş olacak.
Ramazan ayının ilk iftarı, 8 Şubat 2027 Pazartesi akşamı yapılacak. Oruçlar, yaşanılan il ve ilçedeki akşam ezanıyla birlikte açılacak.
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet takvimine göre 2027 Ramazan ayının son günü 8 Mart Pazartesi olacak. Ramazan Bayramı ise 9 Mart Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayramın arefe günü 8 Mart Pazartesi, birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü günü ise 11 Mart Perşembe olarak idrak edilecek.