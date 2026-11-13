İnsan yüzünü unutmuyorlar! Kargalar ölümü nasıl algılıyor?

Onlar sadece zeki değil, ölümün matematiğini en iyi çözen canlılar! Ölü bir karga gördüklerinde neden çığlık çığlığa toplandıklarını ve o inanılmaz "cenaze" ritüelinin ardındaki ürkütücü gerçeği biliyor musunuz?

1. "KARGA CENAZELERİ" VE TEHLİKE ANALİZİ

Kargalar ölü bir karga gördüklerinde etrafında toplanıp yüksek sesle ötmeye başlarlar. Halk arasında "karga cenazesi" olarak bilinen bu davranışın ardında duygusal bir yastan ziyade sosyal öğrenme ve tehlike analizi vardır. Kargalar toplanarak şu sorulara yanıt arar: "Bu karga neden öldü? Burada bir avcı, zehir veya tuzak mı var?" Ölü karganın yanına gidip onu inceler, tehlikeyi hafızalarına kaydeder ve bir daha o bölgeye yaklaşmazlar.