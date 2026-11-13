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İstanbul'da şiddetli lodos ağaç devirdi!

İstanbul Bahçelievler’de şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet olmak üzere park halindeki 3 araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

SABAH

Giriş Tarihi:

İstanbul’da şiddetli lodos ağaç devirdi!

Sabah saatlerinde Bahçelievler'de meydana gelen olayda, şiddetli lodos nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. İşe gitmek için kamyonetine binen Yüksel Özden, aracını çalıştırdığı sırada ağacın devrilmesiyle büyük korku yaşadı. Ağacın altında kalan kamyonette bulunan Özden, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Özden, "Sabah saat 07.30 sıralarında işe gitmek üzere aracımın başına geldim. Aracımı çalıştırdığım anda şiddetli bir çatırtı sesi duydum. Ağacın sağa sola sallandığını fark ettim. Ardından bir anda aracımın üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadım, adeta ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da şiddetli lodos ağaç devirdi!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle ağaç, araçların üzerinden kaldırıldı. Olay da herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Özden'in kamyonetinin yanı sıra park halindeki 2 araçta da maddi hasar oluştu.

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