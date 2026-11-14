MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 13 Kasım Cuma MasterChef ödül ne oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de 13 Kasım 2026 tarihli bölümde takımlar bu kez anlamlı bir konsept için karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 112 Acil Sağlık çalışanları için özel yemekler hazırlamak üzere mutfağa girdi.
Şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum konusunda hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeyle ödül oyununun kazananı belli oldu.
13 Kasım MasterChef ödül oyununu kırmızı takım kazandı. Böylece mavi takımı geride bırakan kırmızı takım, gecenin ödülüne ulaşmayı başardı.
MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Takım mücadelesinin ardından gecenin ikinci aşamasına geçildi. Kırmızı takım yarışmacıları bu kez kendi aralarında bireysel olarak karşı karşıya geldi.
Bilgi yarışması formatında gerçekleştirilen etapta yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücadele etti. Soruların ardından en yüksek puana ulaşan isim belli oldu.
MasterChef 13 Kasım 2026 bölümünde büyük ödülü kazanan isim Tolgahan oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 10-14 Kasım haftasında şu ana kadar eleme potasına giren yarışmacılar şöyle:
Nurten
Burçin
Bahar
Yarışmada haftanın son eleme adaylarının da belirlenmesiyle eleme heyecanı artacak. Yarışmacılardan biri MasterChef hayallerine veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.