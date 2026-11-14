MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 13 Kasım Cuma MasterChef ödül ne oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de 13 Kasım 2026 tarihli bölümde takımlar bu kez anlamlı bir konsept için karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 112 Acil Sağlık çalışanları için özel yemekler hazırlamak üzere mutfağa girdi.

Şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum konusunda hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeyle ödül oyununun kazananı belli oldu.