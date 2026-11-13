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Haberler Yaşam MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ 12 KASIM | MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MASTERCHEF 12 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNU

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ 12 KASIM | MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MASTERCHEF 12 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNU

MasterChef Türkiye’de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım, eleme potasına girmemek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve bireysel eleme adayı belli oldu. Peki, 12 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte gecenin kazananı ve eleme adayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye'de 12 Kasım akşamı oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, takımlar arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım, haftayı avantajlı tamamlamak ve eleme riskinden kurtulmak için mücadele etti. Heyecan dolu oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım ile haftanın yeni eleme adayı da netleşti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasına hangi yarışmacı girdi? İşte merak edilen tüm detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tolgahan oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

12 Kasım'da eleme adayı olarak belirlenen isim Bahar oldu.

İlk eleme adayları Nurten ve Burçin olmuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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