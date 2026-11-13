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METEOROLOJİ UYARDI! HAFTA SONU O İLLER DİKKAT! GÜRÜL GÜRÜL YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

AA

Giriş Tarihi:

METEOROLOJİ UYARDI! HAFTA SONU O İLLER DİKKAT! GÜRÜL GÜRÜL YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI! HAFTA SONU O İLLER DİKKAT! GÜRÜL GÜRÜL YAĞACAK

Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ UYARDI! HAFTA SONU O İLLER DİKKAT! GÜRÜL GÜRÜL YAĞACAK

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