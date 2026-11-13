ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonucu nereden öğrenilir?

Özel güvenlik görevlisi olma hayaliyle 24 Ekim'de düzenlenen sınava katılan binlerce aday, sonuç heyecanı yaşıyor. Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi sınavının ardından soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte puan hesaplamaları da hız kazandı. Şimdi ise adayların gündeminde EGM tarafından yapılacak sonuç açıklaması var. ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte ilan edilecek, sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama …

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

123. Dönem ÖGG sonuç tarihi de belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanacak. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.