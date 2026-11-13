Haberler Yaşam OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ? | Microsoft çöktü mü? Microsoft neden açılmıyor? Microsoft Outlook, Microsoft 365 ve Teams sorunu 13 Kasım OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ? | Microsoft çöktü mü? Microsoft neden açılmıyor? Microsoft Outlook, Microsoft 365 ve Teams sorunu 13 Kasım Microsoft Outlook, Microsoft 365 ve Teams kullanıcıları erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Microsoft, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kaldığını doğrularken kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Hizmetlerin ne zaman normale döneceği henüz netleşmezken kullanıcılar, “Outlook ve Teams ne zaman düzelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Outlook çöktü mü? Microsoft Teams neden açılmıyor? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Microsoft'un çevrim içi hizmetlerinde yaşanan erişim problemi, Outlook, Microsoft 365 ve Teams kullanıcılarını etkiledi. Şirket, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kaldığını bildirerek teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Kesintinin ne zaman sona ereceğine ilişkin henüz resmi bir saat paylaşılmazken gözler Microsoft'tan gelecek yeni açıklamaya çevrildi. Outlook çöktü mü? Microsoft Teams neden açılmıyor? İşte detaylar…

MİCROSOFT OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ? Microsoft'un e-posta hizmeti Outlook'ta yaşanan erişim ve bağlantı problemleri kullanıcıların gündemine geldi. Microsoft ise yaşanan sorunun kaynağına ilişkin açıklamada bulundu. Microsoft, yaptığı incelemelerde sorunun doğrudan trafik artışından kaynaklanmadığını belirledi. Bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının, hizmet vermeye devam eden diğer sunucular üzerindeki yükü artırdığı tespit edildi. Erişim sorunlarının etkisini azaltmak amacıyla Microsoft, altyapıdaki tüm dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu.