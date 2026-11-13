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Haberler Yaşam OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ? | Microsoft çöktü mü? Microsoft neden açılmıyor? Microsoft Outlook, Microsoft 365 ve Teams sorunu 13 Kasım

OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ? | Microsoft çöktü mü? Microsoft neden açılmıyor? Microsoft Outlook, Microsoft 365 ve Teams sorunu 13 Kasım

Microsoft Outlook, Microsoft 365 ve Teams kullanıcıları erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Microsoft, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kaldığını doğrularken kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Hizmetlerin ne zaman normale döneceği henüz netleşmezken kullanıcılar, “Outlook ve Teams ne zaman düzelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Outlook çöktü mü? Microsoft Teams neden açılmıyor? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

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Microsoft'un çevrim içi hizmetlerinde yaşanan erişim problemi, Outlook, Microsoft 365 ve Teams kullanıcılarını etkiledi. Şirket, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kaldığını bildirerek teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Kesintinin ne zaman sona ereceğine ilişkin henüz resmi bir saat paylaşılmazken gözler Microsoft'tan gelecek yeni açıklamaya çevrildi. Outlook çöktü mü? Microsoft Teams neden açılmıyor? İşte detaylar…

MİCROSOFT OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft'un e-posta hizmeti Outlook'ta yaşanan erişim ve bağlantı problemleri kullanıcıların gündemine geldi. Microsoft ise yaşanan sorunun kaynağına ilişkin açıklamada bulundu. Microsoft, yaptığı incelemelerde sorunun doğrudan trafik artışından kaynaklanmadığını belirledi. Bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının, hizmet vermeye devam eden diğer sunucular üzerindeki yükü artırdığı tespit edildi. Erişim sorunlarının etkisini azaltmak amacıyla Microsoft, altyapıdaki tüm dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu.

GENİŞ ÇAPLI ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Microsoft 365 ve Outlook hizmetlerinde geniş çaplı erişim sorunları doğrulandı. Microsoft'un resmi hizmet durumu kayıtlarına göre sorun, özellikle şirketin bulut tabanlı e-posta altyapısı Exchange Online'ı etkiliyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar Outlook üzerinden e-posta hesaplarına bağlanamıyor. E-posta gönderimi ve tesliminde gecikmeler de yaşanabiliyor. Microsoft, sorunun yalnızca Outlook ile sınırlı kalmadığını, Exchange Online'a bağımlı diğer Microsoft 365 özelliklerinde de aksamalara neden olduğunu doğruladı. Ancak bu durum Microsoft'un bütün hizmetlerinin veya tüm özelliklerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği anlamına gelmiyor.

13 KASIM OUTLOOK ERİŞİM SORUNU BİLDİRİMİ

Kesinti izleme platformu Downdetector'da Outlook için 130 binden fazla sorun bildirimi kaydedildi. Bu rakam, doğrudan etkilenen kullanıcı sayısını değil, platforma iletilen problem bildirimlerini gösteriyor. Microsoft 365 ve Teams için de yoğun sayıda erişim bildirimi yapıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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