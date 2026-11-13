  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam SON DAKİKA: 42 ilde operasyon! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 78'i yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

SON DAKİKA: 42 ilde operasyon! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 78'i yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

İstanbul merkezli 42 ilde yetkisiz erişim yoluyla kişisel bilgileri ele geçirenlere yönelik operasyon düzenlendi. “Panelciler” olarak bilinen, insanlara ait bazı özel, kişisel ve finansal bilgileri ele geçirerek mesajlaşma uygulamaları gruplarının üzerinden satan ve bilgileri tehdit ile şantaj amacıyla kullanan 78 kişi, İstanbul Emniyeti’nin “Avcı” isimli yapay zeka yazılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

AA

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA: 42 ilde operasyon! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 78’i yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine çalışma başlattı.

SON DAKİKA: 42 ilde operasyon! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 78’i yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

Yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı çalışmalarda, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını, ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığını ortaya çıkardı.

Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde aramaların ve gözaltıların devam ettiği belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA