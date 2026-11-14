42 ilde Avcı operasyonu

İSTANBUL merkezli 42 ilde yetkisiz erişim yoluyla kişisel bilgileri ele geçirenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi AVCI projesiyle gerçekleştirilen operasyonda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli AVCI Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında düğmeye basıldı. Bu çerçevede; sosyal medya grupları üzerinden vatandaşların ad, soyad, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edildi.

42 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 74 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. AVCI Projesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve suç örgütlerini sanal ortamda tespit etmek için kullanılan yapay zeka destekli bir açık kaynak istihbaratı analiz sistemidir. Sosyal medya ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden işlenen dijital suçları aydınlatmak amacıyla 2026 yılı itibarıyla aktif olarak sahada kullanılıyor.