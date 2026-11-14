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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’un 5. maçında Norveç ile Galler karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı yayını A Haber’de!

HABER MERKEZİ

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Galler'i konuk edecek. Kritik karşılaşma Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi düdük çalacak. VAR'da Belçikalı Jan Boterberg görev alacak.

Norveç ile Galler arasındaki maç saat 20.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Nusa, Haaland.

Galler: Ward, Williams, Roberts, Davies, Dasilva, Ampadu, James, Cullen, Johnson, Ashford, Koumas.

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