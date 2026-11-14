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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 KASIM | ALDIN ALDIN: A101 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: IPL LAZER ALETİ, ESPRESSO MAKİNESİ...

A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 KASIM | ALDIN ALDIN: A101 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: IPL LAZER ALETİ, ESPRESSO MAKİNESİ...

A101'in merakla beklenen 19 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftada Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev tekstiline ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler müşterilerle buluşacak. Elektrikli mop 5.499 TL, IPL lazer epilasyon aleti 9.999 TL, tam otomatik espresso makinesi 18.999 TL, elektronik para kasası 2.699 TL ve buharlı temizleyici 1.999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki, 19 Kasım Perşembe gününden itibaren A101 raflarında başka hangi ürünler yer alacak? İşte A101 19 Kasım 2026 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünlerin tam listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A101, 19 Kasım 2026 Perşembe tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Haftanın Aldın Aldın kampanyasında teknolojik ürünlerden mutfak ekipmanlarına, temizlik ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı seçenek uygun fiyatlarla satışa çıkacak.

Elektrikli mop 5.499 TL, tam otomatik espresso makinesi 18.999 TL, IPL lazer epilasyon cihazı 9.999 TL ve kurutmalı çamaşır makinesi 52.999 TL fiyatlarıyla kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Peki, A101'in yeni hafta indirimlerinde başka hangi ürünler var? İşte 19 Kasım 2026 A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler, fiyatları ve tüm kampanya detayları...

A101 AFİŞİ ÜRÜNLERİ TAM LİSTESİ 19 KASIM 2026

58" 4K Ultra HD Ekran UYdu alıcılı Smart LED tv 38.499 TL

65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled tv 29.999 TL

Elektronik Pasa Kasası 2.699 TL

Şarjlı Darbeli Matkap Seti 1.599 TL

Philips Elektrikli Mop 5.499 TL

Philips IPL Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL

LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL

Buzdolabı 22.999 TL

Bulaşık Makinesi 16.999 TL

On Road ATV 449.990 TL

VT7 Pro Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

Rendeli Çelik Kase set 899 TL

Düdüklü Tencere 1.199 TL

Tava ve Sahan Seti 679 TL

Emaye Derin Tencere 499 TL

Emaye Bakraç 469 TL

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