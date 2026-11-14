A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 KASIM | ALDIN ALDIN: A101 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: IPL LAZER ALETİ, ESPRESSO MAKİNESİ...

A101, 19 Kasım 2026 Perşembe tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Haftanın Aldın Aldın kampanyasında teknolojik ürünlerden mutfak ekipmanlarına, temizlik ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı seçenek uygun fiyatlarla satışa çıkacak.
Elektrikli mop 5.499 TL, tam otomatik espresso makinesi 18.999 TL, IPL lazer epilasyon cihazı 9.999 TL ve kurutmalı çamaşır makinesi 52.999 TL fiyatlarıyla kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Peki, A101'in yeni hafta indirimlerinde başka hangi ürünler var? İşte 19 Kasım 2026 A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler, fiyatları ve tüm kampanya detayları...
A101 AFİŞİ ÜRÜNLERİ TAM LİSTESİ 19 KASIM 2026
58" 4K Ultra HD Ekran UYdu alıcılı Smart LED tv 38.499 TL
65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled tv 29.999 TL
Elektronik Pasa Kasası 2.699 TL
Şarjlı Darbeli Matkap Seti 1.599 TL
Philips Elektrikli Mop 5.499 TL
Philips IPL Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL
Buzdolabı 22.999 TL
Bulaşık Makinesi 16.999 TL
On Road ATV 449.990 TL
VT7 Pro Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
Rendeli Çelik Kase set 899 TL
Düdüklü Tencere 1.199 TL
Tava ve Sahan Seti 679 TL
Emaye Derin Tencere 499 TL
Emaye Bakraç 469 TL