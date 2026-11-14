A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 KASIM | ALDIN ALDIN: A101 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: IPL LAZER ALETİ, ESPRESSO MAKİNESİ...

A101 , 19 Kasım 2026 Perşembe tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Haftanın Aldın Aldın kampanyasında teknolojik ürünlerden mutfak ekipmanlarına, temizlik ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı seçenek uygun fiyatlarla satışa çıkacak.

Elektrikli mop 5.499 TL, tam otomatik espresso makinesi 18.999 TL, IPL lazer epilasyon cihazı 9.999 TL ve kurutmalı çamaşır makinesi 52.999 TL fiyatlarıyla kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Peki, A101'in yeni hafta indirimlerinde başka hangi ürünler var? İşte 19 Kasım 2026 A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler, fiyatları ve tüm kampanya detayları...