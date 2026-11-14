AÖL 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ | e-sınav randevu süresi bitti mi? 2026-2027 Açık Lise 1. dönem

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) maratonunda kritik viraja girildi! MEB'in yayımladığı 2026-2027 1. dönem sınav takvimiyle birlikte hem yazılı sınav günü hem de e-Sınav randevuları için geri sayım başladı. O tarihi kaçıran adaylar sınava alınmayacak! İşte AÖL sınav tarihleri ve giriş belgelerinin erişime açılacağı o gün.