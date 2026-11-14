AÖL 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ | e-sınav randevu süresi bitti mi? 2026-2027 Açık Lise 1. dönem

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) maratonunda kritik viraja girildi! MEB'in yayımladığı 2026-2027 1. dönem sınav takvimiyle birlikte hem yazılı sınav günü hem de e-Sınav randevuları için geri sayım başladı. O tarihi kaçıran adaylar sınava alınmayacak! İşte AÖL sınav tarihleri ve giriş belgelerinin erişime açılacağı o gün.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.
Basılı evrakla okullarda yapılacak yazılı sınavlar 20 Aralık 2026 Pazar günü düzenlenecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında belirlenen e-Sınav merkezlerinde sınava katılacak.
AÖL sınavlarına katılacak öğrencilerin, kendi sınav türlerine göre belirlenen tarihleri ve sınav giriş belgesi işlemlerini takip etmeleri gerekiyor.
AÖL e-SINAV RANDEVUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem e-Sınav randevu işlemleri 2 Kasım 2026 tarihinde başladı. Öğrenciler, 16 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar e-Sınav randevularını oluşturabilecek.
Dönem sınavları için 10 veya daha az sayıda ders seçen öğrenciler, ilgili istisnalar dışında e-Sınava katılacak. Randevu işlemleri AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden, MEBİM çağrı merkezi aracılığıyla veya Açık Öğretim birimlerinden yapılabilecek.
Belirlenen tarihlerde e-Sınav randevusu almayan ve e-Sınava girmesi gereken öğrenciler, 1. dönem sınavlarına katılamayacak.