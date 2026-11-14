Ara tatilde dijital tehlikeye dikkat! Uzman isimden ekran süre uyarısı!

Altınsaat, "Çocuklara, internet ve sosyal ağlarda tanımadıkları kişilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. Çocukların ekran başında geçirecekleri zaman sınırlandırılmalıdır. Hangi zaman dilimlerinde, ne kadar süre geçirecekleri net olarak belirlenmeli ve bu bir kural olarak uygulanmalıdır. Süreli kullanımın çok önemli olmasının yanı sıra internet ve sosyal medya ortamının çocuk tarafından 'doğru ve etik' kullanımının da çok önemli olduğu ebeveynler tarafından anlatılmalı, takip edilmelidir" dedi.

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