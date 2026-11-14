Ara tatilde dijital tehlikeye dikkat! Uzman isimden ekran süre uyarısı!

2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinde çocukların dijital araçlarla daha fazla zaman geçirebileceğine dikkat çeken Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.
Çocukların internet kullanım alışkanlıklarının takip edilmesi gerektiğini belirten Altınsaat, aşırı dijital yüklenmenin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimi olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Aşırı dijital kullanımın çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine zarar verebileceğini belirten Altınsaat, internet kullanımına sınır getirilmesi tavsiyesinde bulundu.
Çocukların teknolojiden tamamen uzak tutulmasının doğru olmadığını vurgulayan Altınsaat, ekran süresinin sınırlandırılması ve eğitici, güvenilir içeriklerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Dijital oyunlarda şiddet, ölüm ve zararlı unsurlar içeren içeriklerden uzak durulması çağrısında bulunan Altınsaat, teknolojinin amaç değil araç olarak kullanılması gerektiğini kaydetti.
BİLGİLER PAYLAŞILMAMALI
İnternette karşılaşılan her bilginin doğru ve güvenilir olmadığını hatırlatan Altınsaat, çocukların tanımadıkları kişilerle iletişim kurmamaları, şüpheli bağlantılara tıklamamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini belirtti. Ebeveynlerin çocuklarını dijital ortamdaki zararlı içeriklere karşı korurken fiziksel aktivitelere de yönlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Altınsaat, "Çocuklara, internet ve sosyal ağlarda tanımadıkları kişilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. Çocukların ekran başında geçirecekleri zaman sınırlandırılmalıdır. Hangi zaman dilimlerinde, ne kadar süre geçirecekleri net olarak belirlenmeli ve bu bir kural olarak uygulanmalıdır. Süreli kullanımın çok önemli olmasının yanı sıra internet ve sosyal medya ortamının çocuk tarafından 'doğru ve etik' kullanımının da çok önemli olduğu ebeveynler tarafından anlatılmalı, takip edilmelidir" dedi.