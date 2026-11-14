Ege ve Akdeniz'e rakip mi geliyor? O baraj gölü iklim değiştirdi! Bir ilk: Bölgede zeytin bahçeleri coştu

Elazığ 'da tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik alternatif ürünlerden biri olan zeytinde hasat dönemi başladı. Kentte 592 dekar alanda kapama zeytin yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik alternatif ürünlerden biri olan zeytinde hasat dönemi başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen zeytin, Keban Baraj Gölü'nün iklim üzerindeki ılımanlaştırıcı etkisi sayesinde Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde de yetiştiriliyor. Bu çerçevede , Ağın ilçesinde Elazığ'ın ilk kapama zeytin bahçesini tesis eden üretici Ahmet Ruhi Tekin'in bahçesinde zeytin hasadı gerçekleştirildi.