Gökyüzünde büyük değişim! Merkür ve Venüs retrosu sona erdi: Aşkta ve iletişimde yeni dönem başlıyor!

MERKÜR VE VENÜS RETROSU BİTTİ! AŞKTA VE İLETİŞİMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR Eski aşklar geri dönecek mi? Yanlış anlaşılmalar sona erecek mi? Gökyüzündeki önemli değişimle birlikte aşk, para ve iletişim konuları yeniden gündemde. İşte retro sonrası burçları bekleyen gelişmeler… GÖKYÜZÜNDE YENİ DÖNEM! Astroloji dünyasının yakından takip ettiği Merkür ve Venüs retrosu sona erdi. Merkür'ün 13 Kasım'da, Venüs'ün ise 14 Kasım'da düz harekete geçmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Astrolojik yorumlara göre iletişim sorunları, geçmiş ilişkiler ve ertelenen kararlar yeniden gündeme gelebilir.

ESKİ AŞKLAR GERİ Mİ DÖNECEK?

Venüs retrosunun sona ermesiyle en çok merak edilen konu aşk hayatı oldu. Geçmiş ilişkiler, yarım kalan hikâyeler ve söylenmemiş sözler yeniden gündeme gelebilir. Bazı kişiler eski ilişkilerine bir şans vermeyi düşünürken bazıları geçmişi tamamen geride bırakmak isteyebilir. Yeni aşklar için de farklı bir dönem başlayabilir.



İLETİŞİM SORUNLARI ÇÖZÜLECEK Mİ?

Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte yanlış anlaşılmaların, iletişim kopukluklarının ve ertelenen görüşmelerin düzelmesi bekleniyor. İş görüşmeleri, anlaşmalar ve önemli konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. Uzun süredir çözülemeyen meselelerde daha net kararlar alınabilir.