Gökyüzünde büyük değişim! Merkür ve Venüs retrosu sona erdi: Aşkta ve iletişimde yeni dönem başlıyor!

Merkür 13 Kasım'da, Venüs ise Türkiye saatiyle 14 Kasım'da düz harekete geçti. Merkür'ün gölge dönemi 30 Kasım'a, Venüs'ünki 15 Aralık'a kadar sürüyor.
MERKÜR VE VENÜS RETROSU BİTTİ! AŞKTA VE İLETİŞİMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Eski aşklar geri dönecek mi? Yanlış anlaşılmalar sona erecek mi? Gökyüzündeki önemli değişimle birlikte aşk, para ve iletişim konuları yeniden gündemde. İşte retro sonrası burçları bekleyen gelişmeler…
GÖKYÜZÜNDE YENİ DÖNEM!
Astroloji dünyasının yakından takip ettiği Merkür ve Venüs retrosu sona erdi. Merkür'ün 13 Kasım'da, Venüs'ün ise 14 Kasım'da düz harekete geçmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Astrolojik yorumlara göre iletişim sorunları, geçmiş ilişkiler ve ertelenen kararlar yeniden gündeme gelebilir.
ESKİ AŞKLAR GERİ Mİ DÖNECEK?
Venüs retrosunun sona ermesiyle en çok merak edilen konu aşk hayatı oldu. Geçmiş ilişkiler, yarım kalan hikâyeler ve söylenmemiş sözler yeniden gündeme gelebilir. Bazı kişiler eski ilişkilerine bir şans vermeyi düşünürken bazıları geçmişi tamamen geride bırakmak isteyebilir. Yeni aşklar için de farklı bir dönem başlayabilir.
İLETİŞİM SORUNLARI ÇÖZÜLECEK Mİ?
Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte yanlış anlaşılmaların, iletişim kopukluklarının ve ertelenen görüşmelerin düzelmesi bekleniyor. İş görüşmeleri, anlaşmalar ve önemli konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. Uzun süredir çözülemeyen meselelerde daha net kararlar alınabilir.
PARA VE İLİŞKİLERDE HAREKETLİLİK!
Venüs yalnızca aşkı değil, para ve maddi değerleri de temsil ediyor. Retro sonrasında harcamalar, finansal kararlar ve ilişkilerdeki beklentiler yeniden değerlendirilebilir. Özellikle duygusal ilişkilerde güven, sadakat ve karşılıklı emek konuları ön plana çıkabilir.
BURÇLARI NASIL BİR DÖNEM BEKLİYOR?
Merkür ve Venüs retrosunun sona ermesiyle 12 burç için farklı gündemler oluşabilir. Ateş gruplarında yeni başlangıçlar ve cesur kararlar, toprak gruplarında maddi konular ve güven, hava gruplarında iletişim ve sosyal ilişkiler, su gruplarında ise duygusal yüzleşmeler ve aşk hayatı ön plana çıkabilir.
Ancak retro döneminin etkileri hemen tamamen sona ermiyor. Merkür'ün gölge dönemi 30 Kasım'a, Venüs'ün gölge dönemi ise 15 Aralık'a kadar devam ediyor.