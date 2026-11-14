Haberler Yaşam İbn-i Sina’nın 1000 yıllık şifa reçetesi ortaya çıktı! Vücudu yenileyen o mucize bitkiler... İbn-i Sina’nın 1000 yıllık şifa reçetesi ortaya çıktı! Vücudu yenileyen o mucize bitkiler... Tıbbın babası İbn-i Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı El-Kanun fi't-Tıb eseri, bugün hâlâ modern tıbba meydan okuyor! Yorgunluğu bıçak gibi kesen, bağışıklığı çelik gibi yapan ve evinizden eksik etmemeniz gereken o şifalı bitkiler hangileri? İşte İbn-i Sina’nın gizli kalmış o reçeteleri... HABER MERKEZİ









Sabah yorgun uyanıyor, sık sık hastalanıyor veya sindirim sorunu mu yaşıyorsunuz? İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce önerdiği o mucizevi bitkiler vücudu adeta baştan yaratıyor! Hangi bitki hangi derde derman oluyor? İşte asırlık sağlık sırları...

İBN-İ SİNA'NIN ESERLERİNDE ÖNE ÇIKAN EN MEŞHUR BİTKİLER

1. Çörek Otu (Şifa Kaynağı): İbn-i Sina, çörek otunun vücuttaki enerjiyi artırdığını, yorgunluğu aldığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtir. Özellikle bal ile karıştırılarak tüketilmesini önerir. 2. Sinameki ve Anason (Sindirim Dostu): Mide şişkinliği, hazımsızlık ve bağırsak tembelliği için eserlerinde sıkça yer verdiği bitkilerdir.

