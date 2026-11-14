İbn-i Sina’nın 1000 yıllık şifa reçetesi ortaya çıktı! Vücudu yenileyen o mucize bitkiler...

Sabah yorgun uyanıyor, sık sık hastalanıyor veya sindirim sorunu mu yaşıyorsunuz? İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce önerdiği o mucizevi bitkiler vücudu adeta baştan yaratıyor! Hangi bitki hangi derde derman oluyor? İşte asırlık sağlık sırları...
İBN-İ SİNA'NIN ESERLERİNDE ÖNE ÇIKAN EN MEŞHUR BİTKİLER
1. Çörek Otu (Şifa Kaynağı): İbn-i Sina, çörek otunun vücuttaki enerjiyi artırdığını, yorgunluğu aldığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtir. Özellikle bal ile karıştırılarak tüketilmesini önerir.
2. Sinameki ve Anason (Sindirim Dostu): Mide şişkinliği, hazımsızlık ve bağırsak tembelliği için eserlerinde sıkça yer verdiği bitkilerdir.
3. Keten Tohumu (Öksürük ve Solunum): Göğsü yumuşattığı ve kronik öksürüğü hafiflettiği için bal veya sıcak su ile kullanımını tavsiye eder.
4. Kekik ve Nane (Mide ve Zihin): Nane mide bulantısını keserken, kekiğin kan dolaşımını hızlandırdığını ve vücudu mikroplardan arındırdığını vurgular.
5. Rezene (Göz ve Sindirim): Hem sindirimi rahatlattığı hem de göz sağlığına iyi geldiği için İbn-i Sina'nın "göz dostu" olarak tanımladığı bitkiler arasındadır.
6. Zencefil (Hafıza ve Vücut Isısı): Zihni açtığını, unutkanlığa iyi geldiğini ve soğuk algınlığında vücut direncini yükselttiğini yazar.
7. Lavanta ve Papatya (Sinir Sistemi): Baş ağrısı, uykusuzluk ve zihinsel yorgunluk için sakinleştirici olarak önerdiği temel bitkilerdir.