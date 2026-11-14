İNDİRİMLİ ÜRÜNLER ŞOK'TA |18 - 24 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Market'in 18 – 24 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günü raflara dizilecek katalogda evde spor ekipmanlarından mutfak gereçlerine, ev tekstilinden gıda ve temizlik ürünlerine kadar geniş bir liste yer alıyor.
Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml - 159 TL (eski fiyat 289 TL)
Arko Extra Serum Vücut Losyonu Çeşitleri - 239 TL (eski fiyat 479 TL)
Gillette Sensör 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı +4 Yedek - 245 TL (eski fiyat 354 TL)
Gillette Blue3 Comfort Slalom Tıraş Bıçağı 3'lü - 168 TL (eski fiyat 240 TL)
Gillette Permatik Tekli/Banyo Tıraş Bıçağı 5'li - 80 TL (eski fiyat 119 TL)
Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 75 ml - 69 TL (eski fiyat 99 TL)
Colgate Max White Diş Macunu Çeşitleri 75 ml - 110 TL (eski fiyat 162 TL)
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml - 129 TL (eski fiyat 185 TL)
Colgate Advanced White Charcoal Diş Macunu 75 ml - 94,50 TL (eski fiyat 135 TL)
Colgate Çocuk Diş Macunu 75 ml - 119 TL (eski fiyat 170 TL)
Colgate Bulut&Deniz Kızı Çocuk Diş Fırçası - 55 TL (eski fiyat 80 TL)
Colgate Gentle Clean Diş Fırçası 1+1 - 120 TL (eski fiyat 175 TL)
Colgate Extra Clean Diş Fırçası 1+1 - 89,90 TL (eski fiyat 130 TL)
Asperox Sparx Bulaşık Deterjanı Elma/Limon Kokulu 650 ml - 78,50 TL
Calgon Ultra Konsantre Çamaşır Makinesi Kireç Önleyici 250 g - 159 TL (eski fiyat 225 TL)
Asperox Yüzey Temizleyici Çeşitleri 2,5 L - 119 TL (eski fiyat 239 TL)
Peros Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 5 L - 155 TL
Nestle Coffee Mate 625 g - 199 TL (eski fiyat 329 TL)
Jacobs Espresso Çekirdek Kahve 500 g - 499 TL (eski fiyat 899 TL)
Kellogg's Coco Pops Topları 1000 g - 150 TL (eski fiyat 299 TL)
Seyidoğlu Pekmez 420 g + Tahin 320 g - 199 TL (eski fiyat 275 TL)
Yumoş Uzman Serisi Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1200 ml - 145 TL (eski fiyat 299 TL)
Piyale Pasta Kreması Sade 140 g - 34,90 TL (eski fiyat 39 TL)
Kent Boringer Karamelli/Çikolatalı Sos - 79 TL (eski fiyat 99 TL)
Ülker Toz Kakao 77 g - 49 TL (eski fiyat 59,95 TL)
Dr. Oetker Instant Maya 3x10 g - 27,90 TL (eski fiyat 32,50 TL)
Ülker Bitter Damla Çikolata 120 g - 115 TL (eski fiyat 139,95 TL)
Ülker Kuvertür %54 Bitter Tablet 200 g - 190 TL (eski fiyat 234,75 TL)
Dr. Oetker Çikolatalı Sos 98 g - 42,90 TL (eski fiyat 48,75 TL)
Dr. Oetker Tatlı Sos Meyveli 77 g - 27,90 TL (eski fiyat 33,50 TL)
Dr. Oetker Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri 150 g - 99,90 TL (eski fiyat 116 TL)
Dr. Oetker Çubuk Model/Kalp/Kelebek Pasta Süsü 10 g - 24,90 TL (eski fiyat 28,90 TL)
Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 15'li - 39,90 TL (eski fiyat 47 TL)
Dr. Oetker Şekerli Vanilin 15'li - 29,90 TL (eski fiyat 35 TL)
Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml - 159 TL (eski fiyat 289 TL)
Arko Extra Serum Vücut Losyonu Çeşitleri - 239 TL (eski fiyat 479 TL)
Gillette Sensör 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı +4 Yedek - 245 TL (eski fiyat 354 TL)
Gillette Blue3 Comfort Slalom Tıraş Bıçağı 3'lü - 168 TL (eski fiyat 240 TL)
Gillette Permatik Tekli/Banyo Tıraş Bıçağı 5'li - 80 TL (eski fiyat 119 TL)
Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 75 ml - 69 TL (eski fiyat 99 TL)
Colgate Max White Diş Macunu Çeşitleri 75 ml - 110 TL (eski fiyat 162 TL)
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml - 129 TL (eski fiyat 185 TL)
Colgate Advanced White Charcoal Diş Macunu 75 ml - 94,50 TL (eski fiyat 135 TL)
Colgate Çocuk Diş Macunu 75 ml - 119 TL (eski fiyat 170 TL)
Colgate Bulut&Deniz Kızı Çocuk Diş Fırçası - 55 TL (eski fiyat 80 TL)
Colgate Gentle Clean Diş Fırçası 1+1 - 120 TL (eski fiyat 175 TL)
Colgate Extra Clean Diş Fırçası 1+1 - 89,90 TL (eski fiyat 130 TL)
Asperox Sparx Bulaşık Deterjanı Elma/Limon Kokulu 650 ml - 78,50 TL
Calgon Ultra Konsantre Çamaşır Makinesi Kireç Önleyici 250 g - 159 TL (eski fiyat 225 TL)
Asperox Yüzey Temizleyici Çeşitleri 2,5 L - 119 TL (eski fiyat 239 TL)
Peros Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 5 L - 155 TL
Nestle Coffee Mate 625 g - 199 TL (eski fiyat 329 TL)
Jacobs Espresso Çekirdek Kahve 500 g - 499 TL (eski fiyat 899 TL)
Kellogg's Coco Pops Topları 1000 g - 150 TL (eski fiyat 299 TL)
Seyidoğlu Pekmez 420 g + Tahin 320 g - 199 TL (eski fiyat 275 TL)
Yumoş Uzman Serisi Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1200 ml - 145 TL (eski fiyat 299 TL)
Sütaş Çikolatalı/Çilekli Süt 6x180 ml - 95 TL (eski fiyat 115 TL)
Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk 200 g (1 alana 1 bedava) - 399 TL
Lezita Pro Baton Piliç Salam 1000 g - 99 TL
Superfresh Mantı 400 g - 129 TL (eski fiyat 185 TL)
Lokum Aşkı Sütlü Çikolata Kaplı Vişne Aromalı Mini Lokum 200 g - 125 TL (eski fiyat 199 TL)
Polonez Piliç Füme Eti 2x60 g - 49,90 TL (eski fiyat 69 TL)
Polonez Hindi Füme Eti 2x110 g - 129 TL (eski fiyat 179 TL)
Godiva 100. Yıl Tablet 88 g - 140 TL (eski fiyat 175 TL)
Eti Hoşbeş Portakallı 142 g - 59,95 TL
Nutella B-Ready 132 g - 31,50 TL
Laviva Selection Fındıklı 45 g - 49,95 TL
Ülker 8 Kek Orman Meyveli Mini 162 g - 52,50 TL (eski fiyat 60 TL)
Coco Star Chocobite 110 g - 99 TL (eski fiyat 120 TL)
Oreo Fresh Milk Snack/Milka Choco Snack 27 g - 44,95 TL (eski fiyat 67,50 TL)
Yupo Kral Şakir Draje 3x20 g - 49,90 TL (eski fiyat 65 TL)
Patos Rolls Wasabi/Acı İsot Aromalı Mısır Cipsi 135 g - 49,90 TL (eski fiyat 62 TL)
Lockie Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 355 cc - 150 TL
Lockie Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 640 cc - 225 TL
Lockie Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 1030 cc - 275 TL
Paşabahçe Semaver Çay Bardağı Seti 3'lü 275 cc - 175 TL
Paşabahçe Habitat Kase Seti 6'lı 400 cc - 225 TL
Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 480 cc - 175 TL
Borcam Kapaklı Yuvarlak Tencere 840 cc - 199 TL
Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 16 cm - 699 TL (+50 Win Para)
Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 12 cm - 599 TL (+50 Win Para)
Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 14 cm - 650 TL (+50 Win Para)
Hascevher Çelik Sütlük 14 cm - 599 TL (+50 Win Para)
Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 32 cm - 799 TL
LAV Vega Cam Kase 2165 cc - 225 TL
Silikon Yardımcı Gereç Çeşitleri - 100 TL
Bubble Pelüş Halı 120x180 cm - 1.299 TL (+100 Win Para)
Dinarsu Bubble Pelüş Halı 80x150 cm - 999 TL (+100 Win Para)
Bubble Banyo Paspas Seti 2'li - 699 TL (+50 Win Para)
Dinarsu Bubble Koltuk Örtüsü 175x220 cm - 799 TL
Dinarsu Bubble Degrade Post 70x100 cm - 750 TL
Dinarsu Ultrasoft Tek Kişilik Battaniye 160x220 cm - 799 TL
Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm - 899 TL
Microfiber Yorgan Çift Kişilik 195x215 cm - 599 TL
Silikon Micro Yastık 50x70 cm - 199 TL
Microfiber Yorgan Tek Kişilik 155x215 cm - 499 TL
Kumsal Yanmaz Yapışmaz Tava 26 cm - 425 TL
Kumsal Burger & Köfte Tavası 28 cm - 399 TL
Kumsal Sahan 20 cm - 350 TL
Kumsal Karnıyarık Tencere 24 cm - 699 TL
Kumsal Derin Tencere 22 cm - 699 TL
Rooc Cam Karabiber/Tuzluk Seti 6'lı - 150 TL
Rooc Çok Amaçlı Makas Seti 2'li - 125 TL
Rooc Çok Amaçlı Bıçak & Soyucu Seti 3'lü - 150 TL
The Bottle Çift Renkli Matara 750 ml - 175 TL
The Bottle Cam Matara 1 L - 275 TL
Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü - 225 TL
Katlanır Dikdörtgen Süzgeç 5,5 L - 250 TL
Katlanır Pirinç Süzgeci - 100 TL
Çift Renkli Süzgeç - 125 TL
Slazenger LCD Göstergeli Dijital Ekran Masaj Tabancası - 1.290 TL
Slazenger Karın Kas Aleti - 450 TL
Slazenger Pilates Egzersiz Seti - 299 TL
Slazenger NBR Egzersiz Minderi - 599 TL
Slazenger Göğüs Egzersiz Yayı - 250 TL
Kapı Barfiksi - 599 TL
Slazenger Pilates Çemberi - 350 TL
Slazenger El/Ayak Bilek Ağırlığı 2'li - 350 TL
Slazenger Rulmanlı Atlama İpi - 150 TL
Slazenger Çelik Atlama İpi - 175 TL
Slazenger Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti - 225 TL
Slazenger Pilates Bant 3'lü - 199 TL
Slazenger Pilates Mini Loop Bant 3'lü - 150 TL
Slazenger Egzersiz Direnç Bandı - 199 TL
Slazenger Masaj Barı - 175 TL
Slazenger Ayarlanabilir El Yayı - 199 TL
Slazenger Masa Tenisi Seti - 450 TL
Ayakkabı Bölmeli Spor Çantası - 650 TL (+50 Win Para)
Kappa Erkek 2'li Tenis Çorap - 150 TL
Kappa Kadın 2'li Tenis Çorap - 150 TL