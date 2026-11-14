İNDİRİMLİ ÜRÜNLER ŞOK'TA |18 - 24 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Market'in 18 – 24 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günü raflara dizilecek katalogda evde spor ekipmanlarından mutfak gereçlerine, ev tekstilinden gıda ve temizlik ürünlerine kadar geniş bir liste yer alıyor.