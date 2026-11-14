İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | 14 KASIM İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ: ARNAVUTKÖY, AVCILAR,BAHÇELİEVLER...

Çalışmalar Devam Ediyor

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931, GAZİ sk bölgelerinde 14/11/2026 09:00:00 - 14/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, LEVENTLER , NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, VEZİR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah ADALAR, ALTINTAŞ, BAĞCILAR, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 14/11/2026 09:00:00 - 14/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-14 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk bölgelerinde 14/11/2026 09:00:00 - 14/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.