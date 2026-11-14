İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | 14 KASIM İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ: ARNAVUTKÖY, AVCILAR,BAHÇELİEVLER...

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. BEDAŞ, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 14 Kasım İstanbul BEDAŞ planlı kesinti listesi…
14 KASIM İSTANBUL BEDAŞ PLANLI KESİNTİ
ARNAVUTKÖY
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 14/11/2026 09:00:00 - 14/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-11-14 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
AVCILAR
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABİDE, AKASYA, GÖRKEM, KARDELEN, KIRÇİÇEĞİ, LAVANTA, LAVANTA 2, MEŞE, SİBEL, YONCA, YUNUS, ÇALIKUŞU, ÖZPINAR, İSTANBUL YOLU, İSTASYON, ŞENGÜN sk bölgelerinde 14/11/2026 09:00:00 - 14/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-11-14 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931, GAZİ sk bölgelerinde 14/11/2026 09:00:00 - 14/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-11-14 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
BAHÇELİEVLER
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, LEVENTLER , NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, VEZİR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah ADALAR, ALTINTAŞ, BAĞCILAR, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 14/11/2026 09:00:00 - 14/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2026-11-14 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk bölgelerinde 14/11/2026 09:00:00 - 14/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.