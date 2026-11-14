Komşular kapıyı çalabilir! Kahvaltı masasına gelir gelmez kapış kapış bitiyor! Dışı altın gibi kızarıyor, içi lezzetle doluyor!

İzmir haberleri... İzmir'de hafta sonu kahvaltısına farklı ve lezzetli bir dokunuş yapmak isteyenler için çi börek tarifi yeniden gündemde. Dışı nar gibi kızaran, içi nefis kıymalı harcıyla damaklarda iz bırakan çi börek, özellikle çocukların severek tükettiği lezzetler arasında yer alıyor. Pişerken evin her köşesini saran mis gibi kokusuyla iştah kabartan bu eşsiz lezzeti evde hazırlamak ise sanıldığından çok daha kolay. Peki, çıtır çıtır çi börek nasıl yapılır, lezzetinin sırrı nedir? İşte hafta sonu kahvaltı sofralarına çok yakışacak pratik çi börek tarifi ...

HAFTA SONU KAHVALTISINDA ÇITIR ÇITIR Çİ BÖREK KEYFİ

Hafta sonu ailece yapılan kahvaltıların tadı bir başka oluyor. Özellikle çocukların severek tükettiği, sofraya geldiği anda iştahları kabartan tarifler annelerin de favorisi haline geliyor. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden çi börek, çıtır hamuru ve lezzetli iç harcıyla kahvaltı sofralarına farklı bir alternatif sunuyor.

Kızgın yağda pişerken mutfağı saran mis gibi kokusu, ilk lokmada hissedilen çıtırlığı ve nefis kıymalı harcıyla bu tarif, hafta sonu kahvaltısının yıldızı olmaya aday. Üstelik hazırlanışı da oldukça pratik!