Komşular kapıyı çalabilir! Kahvaltı masasına gelir gelmez kapış kapış bitiyor! Dışı altın gibi kızarıyor, içi lezzetle doluyor!

İzmir haberleri... İzmir'de hafta sonu kahvaltısına farklı ve lezzetli bir dokunuş yapmak isteyenler için çi börek tarifi yeniden gündemde. Dışı nar gibi kızaran, içi nefis kıymalı harcıyla damaklarda iz bırakan çi börek, özellikle çocukların severek tükettiği lezzetler arasında yer alıyor. Pişerken evin her köşesini saran mis gibi kokusuyla iştah kabartan bu eşsiz lezzeti evde hazırlamak ise sanıldığından çok daha kolay. Peki, çıtır çıtır çi börek nasıl yapılır, lezzetinin sırrı nedir? İşte hafta sonu kahvaltı sofralarına çok yakışacak pratik çi börek tarifi...
HAFTA SONU KAHVALTISINDA ÇITIR ÇITIR Çİ BÖREK KEYFİ
Hafta sonu ailece yapılan kahvaltıların tadı bir başka oluyor. Özellikle çocukların severek tükettiği, sofraya geldiği anda iştahları kabartan tarifler annelerin de favorisi haline geliyor. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden çi börek, çıtır hamuru ve lezzetli iç harcıyla kahvaltı sofralarına farklı bir alternatif sunuyor.
Kızgın yağda pişerken mutfağı saran mis gibi kokusu, ilk lokmada hissedilen çıtırlığı ve nefis kıymalı harcıyla bu tarif, hafta sonu kahvaltısının yıldızı olmaya aday. Üstelik hazırlanışı da oldukça pratik!
ÇOCUKLARIN LEZZETİNE BAYILACAĞI Çİ BÖREK İÇİN MALZEMELER
Hamuru için:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sirke
İç harcı için:
250 gram kıyma
1 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı su
Tuz
Karabiber
İsteğe göre pul biber
MİS GİBİ KOKUSU EVİ SARACAK Çİ BÖREK NASIL YAPILIR?
Unu geniş bir kaba alın. Tuz, sirke ve suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 20 dakika dinlendirin.
İç harcı için kıymayı, rendelenmiş soğanı, baharatları ve suyu karıştırın.
Dinlenen hamurdan küçük bezeler koparıp ince yuvarlaklar şeklinde açın.
Hamurun yarısına kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde yayın.
Diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastırarak kapatın.
Kızgın yağda iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar pişirin.
Fazla yağını süzdürerek sıcak servis edin.
PÜF NOKTASI: ÇITIR ÇITIR OLMASININ SIRRI!
Çi böreğin lezzetini artırmak için hamuru ince açmak ve kıymalı harcı çok kalın olmayacak şekilde yaymak gerekiyor. İç harca eklenen az miktarda su ise pişerken böreğin içinin daha sulu ve lezzetli kalmasına yardımcı oluyor.