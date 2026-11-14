Malatya’da şehit düşen askerlerin cenazeleri Ankara’ya getirildi

MALATYA'NIN Yeşilyurt ilçesinde Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, önceki akşam Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından dün Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Binbaşı Orhun Pınar'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği, diğer 3 şehidin cenazesinin ise işlemlerin ardından memleketlerine uğurlanacağı kaydedildi.