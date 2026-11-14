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Haberler Yaşam ŞOK'TA YEPYENİ ÜRÜNLER HAFTASI! 14 - 17 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'TA YEPYENİ ÜRÜNLER HAFTASI! 14 - 17 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Market’in 14-17 Kasım 2026 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı! Dev pelüş ayıdan gold detaylı ABS valiz çeşitlerine, 50 TL'den başlayan kırtasiye ürünlerinden uzaktan kumandalı oyuncaklara kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla satışa çıktı. Stoklarla sınırlı katalogda yok yok! İşte ŞOK aktüel tam fiyat listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Hafta sonu alışverişi yapacaklar dikkat: ŞOK'ta bu hafta indirim rüzgarı esiyor! Dev pelüş ayının fiyatı şaşırtırken; seyahat valizleri, peluş makyaj çantaları ve ofis kırtasiye setleri kapış kapış gidiyor. Peki, bu hafta ŞOK raflarında hangi ürünler kaç liradan satılıyor?

Toysup Mega Hafriyat Kamyonu - 1.250 TL

Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm - 1.590 TL

Batman Monster Jeep - 750 TL

12 cm Top Çeşitleri (Mickey Mouse, Spider-Man, Barbie, Hot Wheels) - 125 TL

Hot Wheels Araba Fırlatıcı - 325 TL (+25 Win Para)

Matchbox İş Araçları - 325 TL

Gokidy Blok Minyatür Oda Kendin Yap Seti (Işıklı) - 999 TL

Gokidy 2'li Soft Dart Atar - 299 TL

Gokidy Tiny Thunder Uzaktan Kumandalı Araba - 499 TL

Gokidy Metal Çek Bırak Araçlar - 250 TL

Zoe 1000 Parça Puzzle - 125 TL

Pilsan Arabalı Temizlik Seti - 699 TL

Pilsan Ekskavatör - 599 TL

Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 750 ml - 139 TL (eski fiyat 399 TL)

Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li - 119 TL (eski fiyat 199 TL)

Papia Inova Kağıt Havlu 8'li - 119 TL (eski fiyat 199 TL)

Sleepy Extra Yüzey Temizlik Havlusu Limon/Yeşil Elma 100'lü - 75 TL (eski fiyat 120 TL)

Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay 100'lü - 249 TL (eski fiyat 459 TL)

Cocostar Atıştırmalık 7 x 22 g - 55 TL (eski fiyat 80 TL)

Gold Metal Kalemlik - 150 TL

Gold Tükenmez Kalem - 75 TL

Rose Gold Diamond Tükenmez Kalem - 100 TL

Fosforlu Kalem - 50 TL

Gold Kırtasiye Seti - 175 TL

Gold Zımba - 199 TL

Gold Makas - 175 TL

Pelüş Makyaj Çantası Büyük Boy - 350 TL

Pelüş Makyaj Çantası Küçük Boy - 299 TL

Fular Anahtarlık - 75 TL

Para Portföy - 275 TL

Bianco Lucci Kadın Düğmeli Çizgili Triko Kazak - 799 TL

Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye - 250 TL

Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz - 1.499 TL (+100 Win Para)

Jolie ABS Orta Boy Gold Valiz - 1.299 TL (+100 Win Para)

Jolie ABS Kabin Boy Gold Valiz - 1.199 TL (+100 Win Para)

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