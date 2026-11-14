ŞOK'TA YEPYENİ ÜRÜNLER HAFTASI! 14 - 17 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Hafta sonu alışverişi yapacaklar dikkat: ŞOK'ta bu hafta indirim rüzgarı esiyor! Dev pelüş ayının fiyatı şaşırtırken; seyahat valizleri, peluş makyaj çantaları ve ofis kırtasiye setleri kapış kapış gidiyor. Peki, bu hafta ŞOK raflarında hangi ürünler kaç liradan satılıyor?
Toysup Mega Hafriyat Kamyonu - 1.250 TL
Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm - 1.590 TL
Batman Monster Jeep - 750 TL
12 cm Top Çeşitleri (Mickey Mouse, Spider-Man, Barbie, Hot Wheels) - 125 TL
Hot Wheels Araba Fırlatıcı - 325 TL (+25 Win Para)
Matchbox İş Araçları - 325 TL
Gokidy Blok Minyatür Oda Kendin Yap Seti (Işıklı) - 999 TL
Gokidy 2'li Soft Dart Atar - 299 TL
Gokidy Tiny Thunder Uzaktan Kumandalı Araba - 499 TL
Gokidy Metal Çek Bırak Araçlar - 250 TL
Zoe 1000 Parça Puzzle - 125 TL
Pilsan Arabalı Temizlik Seti - 699 TL
Pilsan Ekskavatör - 599 TL
Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 750 ml - 139 TL (eski fiyat 399 TL)
Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li - 119 TL (eski fiyat 199 TL)
Papia Inova Kağıt Havlu 8'li - 119 TL (eski fiyat 199 TL)
Sleepy Extra Yüzey Temizlik Havlusu Limon/Yeşil Elma 100'lü - 75 TL (eski fiyat 120 TL)
Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay 100'lü - 249 TL (eski fiyat 459 TL)
Cocostar Atıştırmalık 7 x 22 g - 55 TL (eski fiyat 80 TL)
Gold Metal Kalemlik - 150 TL
Gold Tükenmez Kalem - 75 TL
Rose Gold Diamond Tükenmez Kalem - 100 TL
Fosforlu Kalem - 50 TL
Gold Kırtasiye Seti - 175 TL
Gold Zımba - 199 TL
Gold Makas - 175 TL
Pelüş Makyaj Çantası Büyük Boy - 350 TL
Pelüş Makyaj Çantası Küçük Boy - 299 TL
Fular Anahtarlık - 75 TL
Para Portföy - 275 TL
Bianco Lucci Kadın Düğmeli Çizgili Triko Kazak - 799 TL
Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye - 250 TL
Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz - 1.499 TL (+100 Win Para)
Jolie ABS Orta Boy Gold Valiz - 1.299 TL (+100 Win Para)
Jolie ABS Kabin Boy Gold Valiz - 1.199 TL (+100 Win Para)