ŞOK'TA YEPYENİ ÜRÜNLER HAFTASI! 14 - 17 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Hafta sonu alışverişi yapacaklar dikkat: ŞOK'ta bu hafta indirim rüzgarı esiyor! Dev pelüş ayının fiyatı şaşırtırken; seyahat valizleri, peluş makyaj çantaları ve ofis kırtasiye setleri kapış kapış gidiyor. Peki, bu hafta ŞOK raflarında hangi ürünler kaç liradan satılıyor?