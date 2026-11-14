TAŞACAK BU DENİZ 38. BÖLÜM İZLE | Taşacak Bu Deniz, 38. bölümünde neler oldu? Taşacak Bu Deniz 39. bölüm fragmanı yayında

Taşacak Bu Deniz , merakla beklenen 38. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ise full izleme linki, çevrim içi yayın seçenekleri ve tekrar bölümü saatine ilişkin detayları araştırıyor. Taşacak Bu Deniz 38. Bölüm nereden ve nasıl izlenir? Taşacak Bu Deniz 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm detayları…

SON BÖLÜM ÖZETİ

Adil Koçari durmam der durmaz. Kızının peşine düşen Cengiz'den başlar, kızını üzen Oruç'la devam eder, Orhan'a işkence eder, Furtunalara nefes aldırmaz, sonra da Şerif'in peşine düşer. Şerif'in sahip olduğu tek gemide; yani ailesinde koca bir delik açar, Şerif'i anasız ve ailesiz bırakır. Adil'in şiddetinin dozu, Esme'nin ise korkuları artarken, Eleni onların birbirlerine içlerini dökmelerini sağlar. Sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar verirler. Ama Esme, kollarına kelepçe takılanın Adil olmasına izin vermeyecektir. Esme bir yandan ailesini güvende tutmaya çalışırken, sadece Şirin'in, Emriye'nin ve Orhan'ın bildiği bir sırrın kucağına hızla itilir.