TAŞACAK BU DENİZ 38. BÖLÜM İZLE | Taşacak Bu Deniz, 38. bölümünde neler oldu? Taşacak Bu Deniz 39. bölüm fragmanı yayında

Taşacak Bu Deniz, merakla beklenen 38. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ise full izleme linki, çevrim içi yayın seçenekleri ve tekrar bölümü saatine ilişkin detayları araştırıyor. Taşacak Bu Deniz 38. Bölüm nereden ve nasıl izlenir? Taşacak Bu Deniz 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm detayları…
TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM İZLE!
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Koçariler ile Furtunaların geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor.
SON BÖLÜM ÖZETİ
Adil Koçari durmam der durmaz. Kızının peşine düşen Cengiz'den başlar, kızını üzen Oruç'la devam eder, Orhan'a işkence eder, Furtunalara nefes aldırmaz, sonra da Şerif'in peşine düşer. Şerif'in sahip olduğu tek gemide; yani ailesinde koca bir delik açar, Şerif'i anasız ve ailesiz bırakır. Adil'in şiddetinin dozu, Esme'nin ise korkuları artarken, Eleni onların birbirlerine içlerini dökmelerini sağlar. Sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar verirler. Ama Esme, kollarına kelepçe takılanın Adil olmasına izin vermeyecektir. Esme bir yandan ailesini güvende tutmaya çalışırken, sadece Şirin'in, Emriye'nin ve Orhan'ın bildiği bir sırrın kucağına hızla itilir.
Şerif ise Eyüphan'ı en zayıf yerinden vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çeker. İki âşığın sevdası, ya sonsuza dek ayrılacakları ya da nihayet vuslata erecekleri zorlu bir sınavdan geçer.
Oruç ile Cengiz Eleni yüzünden birbirlerine girerlerken, Eleni Cengiz'le yemeğe çıkmaya karar verir. Madem bıçağı düşmanın göğsüne saplayacaklardır, Eleni'nin de yapacakları vardır.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM FRAGMANI