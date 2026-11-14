VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA | VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçlarına nereden ve nasıl erişilir?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği VGM yükseköğrenim burs sonuçları gündemdeki yerini koruyor. VGM'nin ortaöğrenim burs sonuçlarını duyurmasının ardından yükseköğrenim bursu için bekleyiş hız kazandı. Burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, VGM üniversite burs sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte VGM burs sonucu detayları...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 eğitim-öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs Ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı.
20 Ekim 2026 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar 11 Kasım 2026 tarihinde açıklanmıştır.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2026-2027 eğitim yılı eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 1.750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 4.000,00 TL'dir.