Konya'da şoke eden olay: Boşanma davasına baktığı kadının hayatını kararttı!

Bu durumu hazmedemeyen avukat Mehmet T., bu kez de genç kadına 'Fazlasını yaptırma, duracağın yeri bil. Beni sona getirme, değil seni, sülaleni s... Ben çok güzel hesaplaşacağım. Eziyetin kralını yapacağım bundan sonra. Kanını içsem doymam' şeklinde tehdit mesajları göndermeye başladı. Bunun üzerine Ş.I., bu kez de tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine ikinci kez soruşturma başlatan savcılık, gönderilen mesajlar ve diğer delilleri de dikkate alarak Mehmet T. hakkında "tehdit" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci bir dava açtı. İki dava da sürerken Mehmet T. hakkında başka benzer şikâyetlere dayalı soruşturmaların da olduğu öğrenildi.