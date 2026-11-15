Türkiye’de 8 kişiden 1’i diyabet hastası

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde uyarılarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, Türkiye'de her 8 yetişkinden 1'inin diyabet hastası olduğunu, Tip 2 diyabetlilerin yaklaşık yarısının ise hastalığından habersiz yaşadığını açıkladı. Diyabetin uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çeken Sönmez, erken tanı konulmadığında göz, böbrek ve sinir hasarına yol açabildiğini belirtti. 30 yaşını geçen yetişkinlere düzenli kan şekeri ölçümü yaptırmalarını önerdi.

DÜZENLI TARAMA YAPTIRILMALI

Prof. Dr. Sönmez, "Çok su içme, ağız kuruluğu ve sık idrara çıkma diyabetin en bilinen belirtileridir. Ancak hastalık her zaman kendini böyle göstermiyor. Bazen ilk şikayet ayak tabanlarında yanma, uyuşma ya da karıncalanma oluyor" şeklinde uyardı. Ailede diyabet öyküsü bulunan, fazla kilosu olan, gebelikte diyabet geçiren kişilerin şikayet beklemeden tarama yaptırması gerektiğini vurgulayan Sönmez, açlık kan şekeri ve HbA1c testleriyle hastalığın erken dönemde saptanabileceğini ifade etti.