BİM 20-22 KASIM AKTÜEL | Bu Cuma raflarda: BİM Aktüel kataloğu bu hafta hangi ürünler indirimde? 20-22 Kasım BİM Aktüel kataloğu

BİM, 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazar günleri geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Elektronikten mutfak ürünlerine, gıdadan ev ihtiyaçlarına kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda dikkat çeken fırsatlar öne çıktı. İşte BİM 20-22 Kasım 2026 aktüel kataloğunun tam ürün listesi ve fiyatları...