BİM, 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazar günleri geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Elektronikten mutfak ürünlerine, gıdadan ev ihtiyaçlarına kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda dikkat çeken fırsatlar öne çıktı. İşte BİM 20-22 Kasım 2026 aktüel kataloğunun tam ürün listesi ve fiyatları...
BİM AKTÜEL KATALOĞU 20 KASIM - 22 KASIM
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti: 1.150 TL
Vileda Spino Ultra Yedek Paspas: 119 TL
Decolove Bambu Kirli Sepeti (60 L): 529 TL
Decolove Bambu Organizer Set (3'lü): 319 TL
Benante Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet: 419 TL
Dagi Triko 2'li Takım (Kadın): 759 TL
Pijama Takımı (Erkek): 429 TL
Panço (Kadın): 269 TL
Aksesuarlı Terlik (Kadın): 279 TL
Ev Botu (Çocuk): 219 TL
Casilda Home Banyo Paspas Seti (2'li): 419 TL
Banyo Paspası (40x60 cm): 99 TL
Su Emici Paspas (38x58 cm): 129 TL
Maisonette Ayak Havlusu (50x80 cm): 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (Ranforce): 245 TL
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (50DQ40000): 18.990 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV (43S5K): 16.990 TL
HP Smart Tank 581 AIO Tanklı Yazıcı: 7.450 TL
Auker Metal Masa Lambası: 599 TL
Auker Şarjlı Led Aplik: 399 TL
İmex LCD Yazı Tahtası (12 İnç): 229 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi (EP3341/50): 15.900 TL
Arnica El Blender Seti: 1.990 TL
Heifer Chef's Choppstar Doğrayıcı: 1.290 TL
Heifer Cam Kettle: 990 TL
Heifer Pro Suction X 250 W Şarjlı Dikey Süpürge: 5.900 TL
Koodmax Masaj Tabancası: 590 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Oyun Çadırı: 479 TL
ChildGen Tekli Oyun Hamuru (125 gr): 39 TL
Oyuncak Puset: 319 TL
Oyuncak Şirin Şef Seti: 199 TL
Masalı Blok Seti (120 Parça): 349 TL
Pilsan Mini Kent: 329 TL
Oyuncak Çeşitleri: 199 TL
Pelüş Midilli At: 629 TL