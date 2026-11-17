BİM 17 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden dikkat çekici fırsatlar tüketicileri bekliyor. Zeytinyağından sucuk ve tereyağına, peynir çeşitlerinden kahvaltılıklara, sporcu gıdalarından dondurulmuş ürünlere kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Peki, BİM'in salı günü indirim listesinde hangi ürünler var? İşte merakla beklenen kataloğun tüm detayları ve fiyatları…
17 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU
Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L): 995 TL
Fide Ton Balığı (3x160 g): 165 TL
Filiz Makarna Çeşitleri (500 g): 28,50 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna (500 g): 72,50 TL
Namet Dana Kangal Sucuk (500 g): 319 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt (1 L): 42,50 TL
Yörsan Tereyağı (700 g): 419 TL
Anka Yarım Yağlı Eritme Peyniri (1000 g): 379 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 349 TL
Peripella Kakaolu Fındık Kreması (350 g): 199 TL
Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta (Jurassic World): 42,50 TL
Protein Ocean Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 449 TL
Protein Ocean Çikolatalı Kek Aromalı High Protein (400 g): 899 TL
Protein Ocean Çikolata Aromalı Mass Gainer (1.3 kg): 799 TL
Protein Ocean Aromasız Kreatin (750 g): 699 TL