BİM 17 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden dikkat çekici fırsatlar tüketicileri bekliyor. Zeytinyağından sucuk ve tereyağına, peynir çeşitlerinden kahvaltılıklara, sporcu gıdalarından dondurulmuş ürünlere kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Peki, BİM'in salı günü indirim listesinde hangi ürünler var? İşte merakla beklenen kataloğun tüm detayları ve fiyatları…