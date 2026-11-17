ŞOK marketlerin yeni hafta aktüel kataloğu alışveriş listesi hazırlayanların yakın takibine girdi. 18-24 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler arasında evini yenilemek, mutfağına yeni ürünler eklemek ve farklı ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlere hitap eden seçenekler bulunuyor. Peki, bu hafta ŞOK raflarında hangi sürpriz ürünler var? İşte merak edilen 18-24 Kasım ŞOK aktüel kataloğunun detayları...
ŞOK AKTÜEL 18 - 24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18 - 24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18 - 24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18 - 24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18 - 24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18 - 24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18 - 24 KASIM 2026 KATALOĞU