Haberler Yaşam Güllü'nün ölümünde gizemli erkek sesi! Ses kayıtları TÜBİTAK'a gönderildi Güllü'nün ölümünde gizemli erkek sesi! Ses kayıtları TÜBİTAK'a gönderildi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Dosyaya sunulan ses analiz raporlarında yer alan dikkat çekici ifadeler ve erkek sesine ilişkin iddialar üzerine hazırlanan yeni deliller, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderildi. DHA









Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) ile olay sırasında yanında olan arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) gözaltına alındı. Gülter, 'Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı, Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gülter'in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026'da 'Üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SES KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER Dosyada daha önce Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatıldı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadeleri yer aldı. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de dikkat çekti.