Mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iradı gelirlerinin toplamı 330 bin TL'yi aşan emekliler, muafiyetten yararlanamıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Emekli evini kiraya verip farklı bir evde yine kira vererek oturuyorsa emlak vergisi ödemiyor, ancak yine aynı şartlar altında kira ödemeden farklı bir konutta yaşıyorsa emlak vergisi ödemesi gerekiyor.

Yazlık konutlar içinde kullanım şartlarına göre süreç değişebiliyor. Eğer yazlık konut sadece tatil dönemlerinde kullanılıyorsa muafiyet kapsamına alınmıyor. Emeklinin yıl boyunca sürekli ikamet ettiği tek yazlık konut için muafiyet uygulanabiliyor.Emekli çiftin erkeğe ait konutta yaşaması ve kadının kendi evini kiraya vermesi halinde yalnızca erkeğin oturduğu konut için muafiyet uygulanıyor. Kadına ait konutun boş olması ve diğer koşulların da karşılanması durumunda ise her iki konut için de emlak vergisi muafiyeti mümkün olabiliyor.