Türkiye'de taşınmaz sahibi olan vatandaşlar, her yıl emlak vergisi ödemekle yükümlü tutuluyor. İlgili belediyelere yapılan ödemeler, yıl içerisinde iki taksit halinde gerçekleştiriliyor. Ancak belirli şartları taşıyan emekliler, emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Özellikle tek konuta sahip olma ve konutun büyüklüğü gibi kriterler muafiyet hakkı açısından önem taşıyor. Peki, emeklilerin emlak vergisi ödememesi için hangi şartları sağlaması gerekiyor? 2026 yılında emekli olanlar muafiyetten ne zaman yararlanabilecek? İşte detaylar…
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Bina ve araziler için ilk emlak vergisi taksitleri 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yapılabilirken 2. Taksit ödemesi 30 Kasım'a kadar ödenebiliyor. Emlak vergisi belirlenen süre içinde ödenmezse yüzde 3,7 gecikme faizi ödenmesi gerekiyor.
Öte yandan bazı emekliler emlak vergisi ödemelerinden muaf tutulabiliyor. Emeklinin konut sahip olduğu konut büyüklüğü ve gelir durumu gibi koşulların uygun olması gerekiyor. Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan yılı takip eden yıl başlayabiliyor. 2026 yılında emekli olan kişi 2027 yılında emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.
200 METREKARE SINIRI
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen emeklilerin brüt 200 metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip olması gerekiyor. Ayrıca, Sıfır oranlı emlak vergisi muafiyeti için emeklinin herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekli koşullar içinde yer alıyor. Ek gelir şartının aşılmaması da yine şart arasında…
330 BİN LİRAYI AŞMAMASI GEREKİYOR
Mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iradı gelirlerinin toplamı 330 bin TL'yi aşan emekliler, muafiyetten yararlanamıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Emekli evini kiraya verip farklı bir evde yine kira vererek oturuyorsa emlak vergisi ödemiyor, ancak yine aynı şartlar altında kira ödemeden farklı bir konutta yaşıyorsa emlak vergisi ödemesi gerekiyor.
Yazlık konutlar içinde kullanım şartlarına göre süreç değişebiliyor. Eğer yazlık konut sadece tatil dönemlerinde kullanılıyorsa muafiyet kapsamına alınmıyor. Emeklinin yıl boyunca sürekli ikamet ettiği tek yazlık konut için muafiyet uygulanabiliyor.Emekli çiftin erkeğe ait konutta yaşaması ve kadının kendi evini kiraya vermesi halinde yalnızca erkeğin oturduğu konut için muafiyet uygulanıyor. Kadına ait konutun boş olması ve diğer koşulların da karşılanması durumunda ise her iki konut için de emlak vergisi muafiyeti mümkün olabiliyor.