İstanbul'da barajların doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. 17 Kasım Salı günü açıklanan İSKİ verileri, kent genelindeki su rezervlerinde yüzde 60'ın üzerinde bir seviyeye işaret etti. Gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği İstanbul'da gözler bir kez daha barajlara çevrilirken Ömerli, Darlık, Pabuçdere ve Kazandere barajlarının doluluk oranları arasındaki fark da dikkat çekti. İşte İstanbul'un 17 Kasım 2026 tarihli güncel baraj doluluk tablosu…
17 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 17 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 61,06 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 61,11 olan doluluk oranı, 0,05 puanlık düşüş gösterdi.
İSTANBUL'DA EN DOLU BARAJ HANGİSİ?
İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 90,61 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 80,76 ile Ömerli, yüzde 76,40 ile Alibey Barajı takip etti.
İSTANBUL'DA EN AZ SU HANGİ BARAJDA?
İstanbul'da doluluk oranı en düşük baraj yüzde 7,34 ile Pabuçdere oldu. Kazandere Barajı'nda da doluluk yüzde 11,89 seviyesinde kaldı. Böylece her iki barajdaki su seviyesi, İstanbul genelindeki ortalamanın oldukça altında gerçekleşti.
İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?
İSKİ'nin 16 Kasım 2026 tarihli son ölçümlerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Darlık Barajı: %90,61
Ömerli Barajı: %80,76
Alibey Barajı: %76,40
Elmalı Barajı: %67,04
Istrancalar Barajı: %58,50
Terkos Barajı: %53,53
Sazlıdere Barajı: %44,25
Büyükçekmece Barajı: %42,04
Kazandere Barajı: %11,89
Pabuçdere Barajı: %7,34