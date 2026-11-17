Haberler Yaşam İSKİ İSTANBUL BARAJLARI 17 KASIM | İstanbul'un en dolu barajı belli oldu: İstanbul barajlarında son durum... İSKİ İSTANBUL BARAJLARI 17 KASIM | İstanbul'un en dolu barajı belli oldu: İstanbul barajlarında son durum... Kasım ayında İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdı. İSKİ’nin 17 Kasım 2026 Salı günü paylaştığı veriler, megakentte baraj doluluk oranının yüzde 60 sınırını aştığını ortaya koydu. Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi beklenirken İstanbullular en dolu ve en az suya sahip barajları da araştırmaya başladı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranları yükselişe geçti mi? İşte 17 Kasım güncel İSKİ verileri… HABER MERKEZİ









İstanbul'da barajların doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. 17 Kasım Salı günü açıklanan İSKİ verileri, kent genelindeki su rezervlerinde yüzde 60'ın üzerinde bir seviyeye işaret etti. Gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği İstanbul'da gözler bir kez daha barajlara çevrilirken Ömerli, Darlık, Pabuçdere ve Kazandere barajlarının doluluk oranları arasındaki fark da dikkat çekti. İşte İstanbul'un 17 Kasım 2026 tarihli güncel baraj doluluk tablosu…

17 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 17 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 61,06 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 61,11 olan doluluk oranı, 0,05 puanlık düşüş gösterdi.