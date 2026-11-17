MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım mücadelesi 16 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Kaptanlık oyununda kuru fasulye ve pilav yaparak hünerlerini sergileyen yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olmak için kıyasıya yarıştı. Şeflerin tadımının ardından haftanın ilk kaptanı belirlenirken, kırmızı takımın lideri de belli oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...