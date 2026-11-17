İstanbul'da haraç çetesinin tehdit ve saldırılarının hedefinde bu kez şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski çalışanı vardı. İddiaya göre, Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'tan para talep eden çete üyeleri, eski çalışanın evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında çalışanın oğlunun da evde bulunduğu öğrenilirken, şüphelilerin evi kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırganların, olayın ardından telefonla aradıkları çalışanı tehdit etmeye devam ettikleri öne sürüldü.