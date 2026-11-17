İstanbul'da haraç çetesinin tehdit ve saldırılarının hedefinde bu kez şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski çalışanı vardı. İddiaya göre, Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'tan para talep eden çete üyeleri, eski çalışanın evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında çalışanın oğlunun da evde bulunduğu öğrenilirken, şüphelilerin evi kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırganların, olayın ardından telefonla aradıkları çalışanı tehdit etmeye devam ettikleri öne sürüldü.
'PATRONUNA SÖYLE'
Şüphelilerin, Sandal aracılığıyla kayınpederi Cihan Sütşurup'a ulaşmaya çalıştıkları ve telefonda, "Patronuna söyle, kayınpederine söylesin, bizim kestiğimiz cezayı versin" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.
CİNAYET VE KUNDAKLAMA OLAYLARINA DA KARIŞMIŞLAR
Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda
KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin saldırı sonrası kaçış anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.