Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 40 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Mehmet Yurduseven, palamudun bu yıl hem bol hem de ucuz olduğunu söyledi.
"40 YILDIR BÖYLE UCUZLUK VE BOLLUK GÖRMEDİM"
40 yıllık balıkçı olduğunu belirten Yurduseven, "40 yıldır böyle bir ucuzluk ve bolluk görmedim. Geçen hafta palamudun tanesini 100 liradan satıyorduk, şimdi 50 liraya düştü.
"VATANDAŞLAR DOYASIYA YESİN"
Palamut sanki geri döndü. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut alsın, doyasıya balık yesin" diye konuştu.