Haberler Yaşam O ilimizde palamutta şaşkına çeviren fiyat! Tanesi 50 liraya düştü O ilimizde palamutta şaşkına çeviren fiyat! Tanesi 50 liraya düştü Balık severler bu habere koşa koşa gelecek. Samsun'da palamut fiyatları bir anda dibi gördü. Tanesi 50 TL'ye düşen palamudu kapmak isteyen vatandaşlar tezgahların önünde kuyruk oluşturdu. İHA









Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 40 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Mehmet Yurduseven, palamudun bu yıl hem bol hem de ucuz olduğunu söyledi.

"40 YILDIR BÖYLE UCUZLUK VE BOLLUK GÖRMEDİM" 40 yıllık balıkçı olduğunu belirten Yurduseven, "40 yıldır böyle bir ucuzluk ve bolluk görmedim. Geçen hafta palamudun tanesini 100 liradan satıyorduk, şimdi 50 liraya düştü.