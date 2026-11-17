İstanbul Eyüpsultan 'da Oğuz Murat Aci 'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur 'u yurt dışına kaçıran ve ABD 'de tutuklu bulunan Eylem Tok cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Tok'un avukatları, mahkemeye sundukları dilekçeyle müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Türkiye'ye dönmeye hazır olduğu belirtilen Tok için nakdi teminat ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebinde bulunulması, davada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eylem Tok'un avukatlarının talebine ilişkin konuşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, bu girişimin sonuç vermeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Şimdi Eylem Tok'un her zaman yaptığı hareketler bunlar. Bugüne kadar ne söyledi, ne yaptı ki? Devletin üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Burada Eylem Tok, Adalet Bakanlığı üst makamını hiç sayarak alt makamdan bir ricada bulunuyor. Devletler arası bir yazışma var, devletler arası bir teslimat var, devletler arası bir kırmızı bülten var. Bunların hepsini göz ardı edip bir mahkemenin böyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum" diye konuştu.

"HER ŞEYİ PARAYLA HALLETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Eylem Tok'un mahkeme süreci yaklaştıkça farklı girişimlerde bulunduğunu öne süren Aci, "Eylem Tok aralığın ilk haftasına mahkemesi var. O mahkeme yaklaştıkça acaba nasıl bir çıkar elde edebilirim, nasıl bu şeyi kendime çevirebilirim, bu çabalar içerisinde. Bana göre beyhude bir çaba içerisinde bulunuyor. Ben Eylem Tok'a yaklaşık 2,5-3 yıldır şunu sesleniyorum: 'Gel adalete teslim ol' dedim. Ama hafife aldılar. Onun bedelini ödüyorlar, ödeyecekler de. Bunun başka çıkarı yok" dedi.

Yakalama kararının kaldırılmasının doğru olmayacağını düşündüğünü belirten Aci, "Şu an hapiste, kendisi de bunu belirtiyor. Amerika ne zaman iadesine karar verecek? O zaman gelir, mahkemenin huzuruna çıkar. Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Burada da para verilirmiş, teminat yatırılırmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde işlerin parayla hallolmadığını hepimiz biliyoruz. Bu iş parayla çözülecek bir şey değildir" şeklinde konuştu.