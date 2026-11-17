7. yıla özel dev indirim dalgası başladı! Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni haftada raflara taşıdığı o ekonomik afişler ortalığı karıştıracak. Hangi ürünlerde büyük indirime gidildi? İşte bütçenizi koruyacak haftanın en merak edilen o fırsat listesi...
TARIM KREDİ 17 - 23 KASIM 2026 KATALOĞU
- Dana sucuk 699 TL
- Dana pastırma 225 TL
- Dana salam dilimli 30,90 TL
Tarım Kredi yıl dönümüne özel kaçırılmayacak fırsatlar!
- Mandalina KG 24,90TL
- Limon 24,90 TL
- Dana kıyma 220 TL
TARIM KREDİ 17 - 23 KASIM 2026 KATALOĞU
- Toz deterjan 289,90 TL
- Çamaşır suyu 135 TL
- Bulaşık makinesi kapsülü 239 TL
TARIM KREDİ 17 - 23 KASIM 2026 KATALOĞU
- 3 KG çay 775 TL
- 1 KG çay 235 TL
- Çekirdeksiz kuru üzüm 185 TL
TARIM KREDİ 17 - 23 KASIM 2026 KATALOĞU
- Anadolu ayçiçek yağı 459,00 TL
- Buğday unu 59,90 TL
- Nohut 54,50 TL
TARIM KREDİ 17 - 23 KASIM 2026 KATALOĞU
- Tulum peyniri 229 TL
- Yoğurt 155 TL
- Laktozsuz süt 52 TL