7. yıla özel dev indirim dalgası başladı! Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni haftada raflara taşıdığı o ekonomik afişler ortalığı karıştıracak. Hangi ürünlerde büyük indirime gidildi? İşte bütçenizi koruyacak haftanın en merak edilen o fırsat listesi...