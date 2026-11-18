ALES 3 hazırlıklarını son sürat sürdüren adaylar "Sınav yerim neresi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM son dakika duyurusu yayımladı mı, giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte kılavuzdaki tarihler ve sınav gününe dair merak edilenler…

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ALES oturumlarında giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunulmuştu. Bu uygulama dikkate alındığında 2026 ALES 3 sınav yerlerinin kasım ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla belli olacak.

ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Adayların hangi okulda ve salonda sınava katılacağı, ÖSYM tarafından hazırlanacak sınava giriş belgesinde yer alacak. Belgeler yayımlandığında adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak ilgili sınav seçilecek. Adaylar, kendilerine ayrılan sınav merkezini kontrol ettikten sonra giriş belgelerinin çıktısını alabilecek.

2026 ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 ALES 3 sonuçları, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 17 Aralık Perşembe günü ilan edilecek. Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığında adayların puanları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime sunulacak.