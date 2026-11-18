BİM 24 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı, 91 ürünün tamamında etiketler belli oldu.
Gabby's Dollhouse Simli Body Mist - 89 TL
Gabby's Dollhouse Deodorant - 65 TL
Gabby's Dollhouse Oje Seti - 329 TL
Gabby's Dollhouse Katlanabilir Aynalı Tarak - 99 TL
Gabby's Dollhouse Çocuk Makyaj Seti - 299 TL
Gabby's Dollhouse 3'lü Dudak Parlatıcı Seti - 259 TL
Gabby's Dollhouse 2'li Dudak Balmı Seti - 189 TL
Gabby's Dollhouse Islak Mendil 8x8'li - 89 TL
Gabby's Dollhouse Charmlı Saç Fırçası - 199 TL
Gabby's Dollhouse Charmlı Gloss - 199 TL
Gabby's Dollhouse Saç Fırçası - 149 TL
Gabby's Dollhouse Yara Bandı 15'li - 25 TL
Gabby's Dollhouse Takma Tırnak Seti - 129 TL
Gabby's Dollhouse 3'lü Kolye ve Bileklik Seti - 279 TL
Gabby's Dollhouse 6'lı Lastik Toka Seti - 99 TL
Gabby's Dollhouse Anahtarlık - 69 TL
Gabby's Dollhouse Saç Bandı Seti - 129 TL
Gabby's Dollhouse Çocuk Şampuan 1 L - 109 TL
Gabby's Dollhouse Tırnak Makası - 89 TL
Gabby's Dollhouse Çocuk Diş Fırçası - 69 TL
Gabby's Dollhouse Kız Çocuk Soket Çorap - 29 TL
Gabby's Dollhouse 2'li Kız Çocuk Boxer - 149 TL
Gabby's Dollhouse 2'li Kız Çocuk Atlet - 219 TL
Paw Patrol Islak Mendil 20'li - 25 TL
Paw Patrol Şampuan Duş Jeli 750 ml - 99 TL
Paw Patrol Köpük Sabun 500 ml - 85 TL
Babysch Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti - 189 TL
Balmy Bebek Banyo Eldiveni - 49 TL
Balmy Şekilli Bebek Banyo Süngeri - 89 TL
Fawaris Duş Köpüğü 150 ml - 299 TL
Colgate Dr. Rabbit Çocuk Diş Macunu 50 ml - 69 TL
Sleepy Mutfak Yüzey Temizlik Havlusu 50'li - 79 TL
Colgate Yetişkin Diş Fırçası - 89 TL
Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml - 189 TL
Naturalove Baskılı Mini 9'lu Cep Mendili - 69 TL
Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi - 569 TL
İçim %0,5 Yağlı Süt 1 L - 42,50 TL
Hastavuk Piliç Döner 1000 g - 245 TL
Beşler Dilimli Piliç Sucuk 500 g - 139 TL
Aytaç Tavuk Dürüm Tantuni 165 g - 59 TL
Emin Dana Macar Salam 150 g - 79 TL
Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 300 g - 339 TL
Polonez Hindi Salam 2x90 g - 49,50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L - 119 TL
Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml - 14 TL
Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml - 14 TL
Yörükoğlu Süt 180 ml - 14 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL
Pınar Labne 3x180 g - 209 TL
Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g - 159 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g - 99 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g - 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 439 TL
Yörükoğlu %0,6 Yağlı Yoğurt 5000 g - 239 TL
Dost Ballı Sürülebilir Krema 200 g - 99 TL
Iff's Vişne 350 g - 219 TL
Iff's Böğürtlen 350 g - 145 TL
Tatlı Bey Fırınlanmış Peynir Helvası 200 g - 59 TL
Peysan Krem Peynir 200 g - 84,50 TL
Activia Probiyotik Yoğurt 8x100 g - 169 TL
Çokobis Bisküvili Sütlü Çikolata 102 g - 55 TL
Snacks Art Bakliyat Cipsi Çeşitleri 40 g - 79 TL
Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 75 g - 59 TL
Master Potato Domates Aromalı Patates Cipsi 160 g - 95 TL
Otamon Kurutulmuş Yaban Mersini 120 g - 125 TL
Sao Paulo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g - 399 TL
I-Cool Enerji İçeceği 500 ml - 44,50 TL
Cafe Crown Salep / Sıcak Çikolata 400 g - 149 TL
Doğadan Mango & Lime Bitki Çayı 18'li - 55 TL
Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 L - 179 TL
Kızılay Maden Suyu 12x200 ml - 99 TL
Dimes %100 Meyve Suyu 27x200 ml - 350 TL
Momordica Hindistan Cevizi Mix Konsantre İçecek 250 ml - 249 TL
Humm Kurabiye Çeşitleri 55 g - 89 TL
Ülker Ece Bütün Fındıklı Çikolata 30 g - 33 TL
Mentos Clean Breath Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker 105 g - 149 TL
Ülker Saklıköy Kakaolu Kremalı, Çikolatalı Granola Serpmeli Tam Tahıllı Tart 175 g - 69 TL
Ülker Olala Select Sütlü Çikolata Kaplamalı Kremalı Kek 40 g - 25 TL
Ülker Albeni 4x40 g - 63 TL
Karina Nuga Dolgulu Kakaolu Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata 100 g - 89 TL
Haribo Softbons Damla Sakızı ve Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şeker 325 g - 109 TL
Ülker Bitter Çikolatalı Napoliten Çikolata 33 g - 35 TL
Eti Popkek Hindistan Cevizli Kek 60 g - 15 TL
Kinder Bueno Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 2x21,5 g - 36 TL
Ülker Krispi Peynirli Kraker 175 g - 33,50 TL
Konak Hanımefendi Krema Çeşitleri 250 g - 149 TL
Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 650 g - 99 TL
Oylum Vanilya / Hindistan Cevizi Aromalı Gofret 800 g - 109 TL