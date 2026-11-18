KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini koruyor. Adaylar bu süre içerisinde, ilgili kamu kurumlarının personel alım ilanlarında belirtilen şartları taşımaları halinde KPSS puanlarıyla başvuru yapabiliyor.

KPSS P94 PUANI İLE HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adayların puanları KPSS P94 puan türü üzerinden hesaplanıyor. Bu puan; memur, teknisyen, hizmetli, şoför ve destek personeli gibi farklı kadrolara yapılacak alımlarda kullanılabiliyor.

Ayrıca ilan şartlarına bağlı olarak infaz koruma memuru, zabıt katibi ve zabıta memuru gibi kadrolar için de KPSS puanı önem taşıyor. Ancak sınavdan yeterli puan almak tek başına atanmak için yeterli olmuyor. Adayların tercih edecekleri kadroların mezuniyet, yaş ve diğer özel başvuru şartlarını da karşılaması gerekiyor.

KPSS-2026/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adayların takip etmesi gereken bir diğer süreç ise merkezi yerleştirme tercihleri olacak. Verilen takvime göre KPSS-2026/2 tercihlerinin 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılması bekleniyor.