KPSS Ortaöğretim sonuçları 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç takvimine çevrildi. 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, emeklerinin karşılığını öğrenmek için sonuç açıklamasını takip ediyor. Arama motorlarında ise "KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?", "KPSS lise sonuçları bugün mü açıklanacak?" ve "ÖSYM KPSS sonuçları nereden öğrenilir?" soruları öne çıkıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre sonuçların 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınavda elde ettikleri puanları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS LİSE SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilecek:
-ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
-T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.
-2026 KPSS Ortaöğretim sonuç ekranını açın.
-Sınav puanınızı ve sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini koruyor. Adaylar bu süre içerisinde, ilgili kamu kurumlarının personel alım ilanlarında belirtilen şartları taşımaları halinde KPSS puanlarıyla başvuru yapabiliyor.
KPSS P94 PUANI İLE HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adayların puanları KPSS P94 puan türü üzerinden hesaplanıyor. Bu puan; memur, teknisyen, hizmetli, şoför ve destek personeli gibi farklı kadrolara yapılacak alımlarda kullanılabiliyor.
Ayrıca ilan şartlarına bağlı olarak infaz koruma memuru, zabıt katibi ve zabıta memuru gibi kadrolar için de KPSS puanı önem taşıyor. Ancak sınavdan yeterli puan almak tek başına atanmak için yeterli olmuyor. Adayların tercih edecekleri kadroların mezuniyet, yaş ve diğer özel başvuru şartlarını da karşılaması gerekiyor.
KPSS-2026/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adayların takip etmesi gereken bir diğer süreç ise merkezi yerleştirme tercihleri olacak. Verilen takvime göre KPSS-2026/2 tercihlerinin 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılması bekleniyor.