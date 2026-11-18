MASTERCHEF ELEME POTASI 17 KASIM | MasterChef'te potaya kim gitti? 17 Kasım MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye 'de rekabet her geçen bölüm daha da kızışıyor. 17 Kasım tarihli bölümde yarışmacılar, haftanın dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Mavi ve kırmızı takım arasında yaşanan mücadelede kazanan taraf ve bireysel eleme potasına gönderilen isim izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef 17 Kasım dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayı kim oldu? İşte gecenin öne çıkan gelişmeleri...