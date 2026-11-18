MasterChef Türkiye'de rekabet her geçen bölüm daha da kızışıyor. 17 Kasım tarihli bölümde yarışmacılar, haftanın dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Mavi ve kırmızı takım arasında yaşanan mücadelede kazanan taraf ve bireysel eleme potasına gönderilen isim izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef 17 Kasım dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayı kim oldu? İşte gecenin öne çıkan gelişmeleri...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oylama sonucunda ortaya çıkan tabloda potaya giden Şükran oldu.
Mavi takım:
Ayşe (Takım Kaptanı)
Tolğa
Bahar
Burçin
Enes
Kırmızı takım:
Şükran (Takım Kaptanı)
Muhammed
Armağan
Nilay
Tolgahan