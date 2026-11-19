Haberler Yaşam AÖL 1. dönem sınav takvimi belli oldu mu? AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav takvimi belli oldu mu? AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınavlarına hazırlanan binlerce öğrenci, gözünü MEB’den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih geliyor. Peki, AÖL sınav giriş belgeleri hangi gün yayımlanacak, öğrenciler belgelerine nereden ulaşabilecek? HABER MERKEZİ









AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerini hangi ekrandan alabileceklerini ve sınav yerlerini nereden öğreneceklerini araştırmaya başladı. Sınav merkezlerinin yanı sıra hangi gün ve saatte sınava gireceklerini de öğrenmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav tarihlerini ve oturum saatlerini duyurdu.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem takvimine göre AÖL e-Sınav giriş belgeleri 25 Kasım Çarşamba günü erişime açılacak. Okullarda yapılacak yazılı sınavlara katılacak öğrenciler ise fotoğraflı sınav giriş belgelerini 15 Aralık Salı gününden itibaren alabilecek. AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav giriş belgelerine MEB'in AÖL Öğrenci Giriş Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapıldıktan sonra sınav giriş belgesi görüntülenebilecek.