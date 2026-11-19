Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesinde Bağlarçeşme Mahallesi 1139 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan alkollü L.Y isimli şahıs 4 katlı binanın balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Şahsın arabanın üzerinde oluşu ve vatandaşların panik hali güvenlik kamerasına yansıdı.