Haberler Yaşam Kahvaltı sofralarının muhteşem ikilisi! Herkes faydalı sanıyor ama bir araya gelince ne oluyor? Bu hata çok yaygın Kahvaltı sofralarının muhteşem ikilisi! Herkes faydalı sanıyor ama bir araya gelince ne oluyor? Bu hata çok yaygın Kahvaltı sofralarının sevilen ikilisi pekmez ve yoğurt, sanıldığı kadar masum olmayabilir! Geleneksel lezzetin ardındaki şaşırtıcı gerçekler, bu popüler karışımın faydaları kadar dikkat edilmesi gereken yönleri de olduğunu ortaya koyuyor. HABER MERKEZİ









Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ikilisi pekmez ve yoğurt, sanıldığı kadar masum bir lezzet olmayabilir. Demir açısından zengin pekmez ile kalsiyum kaynağı yoğurdun aynı anda tüketilmesi, demir emilimini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, özellikle demir eksikliği riski taşıyanları uyarırken, faydalı olduğu düşünülerek tüketilen bu geleneksel karışımın besin değerlerinden yeterince yararlanmayı engelleyebileceğine dikkat çekiyor.

DEMİR VE KALSİYUMUN BÜYÜK ÇATIŞMASI Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinden pekmezi yoğurtla karıştırmak, özellikle çocuklara pekmezi sevdirmek ve tadını yumuşatmak amacıyla sıkça tercih ediliyor. Ancak bu alışkanlık, sanıldığı kadar faydalı olmayabilir. Yoğurtta bulunan kalsiyum, pekmezdeki demirin emilimini azaltabiliyor. Uzmanlar, özellikle demir eksikliği riski taşıyanların bu iki besini birlikte tüketme alışkanlığına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.