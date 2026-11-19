Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ikilisi pekmez ve yoğurt, sanıldığı kadar masum bir lezzet olmayabilir. Demir açısından zengin pekmez ile kalsiyum kaynağı yoğurdun aynı anda tüketilmesi, demir emilimini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, özellikle demir eksikliği riski taşıyanları uyarırken, faydalı olduğu düşünülerek tüketilen bu geleneksel karışımın besin değerlerinden yeterince yararlanmayı engelleyebileceğine dikkat çekiyor.
DEMİR VE KALSİYUMUN BÜYÜK ÇATIŞMASI
Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinden pekmezi yoğurtla karıştırmak, özellikle çocuklara pekmezi sevdirmek ve tadını yumuşatmak amacıyla sıkça tercih ediliyor. Ancak bu alışkanlık, sanıldığı kadar faydalı olmayabilir. Yoğurtta bulunan kalsiyum, pekmezdeki demirin emilimini azaltabiliyor. Uzmanlar, özellikle demir eksikliği riski taşıyanların bu iki besini birlikte tüketme alışkanlığına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.
ÇOCUKLAR VE KİLO KONTROLÜ YAPANLAR DİKKAT!
Çocuklara sıklıkla kan yapıcı ve besleyici bir karışım olarak sunulan pekmezli yoğurt, beklenen demir desteğini sağlamayabilir. Üstelik pekmezin yüksek şeker içeriği, tüketilen miktara bağlı olarak günlük kalori alımını artırabilir. Bu nedenle özellikle çocukların beslenmesinde ve kilo kontrolü yapanların öğünlerinde porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.
PEKMEZ VE YOĞURT NASIL TÜKETİLMELİ?
Her iki besinin de içerdiği değerlerden daha iyi yararlanmak için tüketim şekline dikkat etmek önem taşıyor. Uzmanların önerileri doğrultusunda şu noktalara dikkat edilebilir:
Ayrı öğünlerde tüketin: Pekmez ve yoğurdu aynı anda tüketmek yerine farklı öğünlere ayırın.
Araya zaman koyun: Aynı gün tüketilecekse aralarında 1-2 saat bırakmak tercih edilebilir.
C vitaminiyle destekleyin: Pekmezdeki bitkisel kaynaklı demirin emilimini artırmak için yanında portakal, mandalina, kivi gibi C vitamini içeren besinlere yer verin.