KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla lise mezunu adayların KPSS P94 puanları belli oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, şimdi aynı eğitim alanından sınava katılanlar arasında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek istiyor. Branş bazında sıralamaların ÖSYM tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 19 Kasım'da erişime açılırken adayların kendi eğitim alanlarındaki başarı sıralamalarını gösteren liste için ayrı bir duyuru yapılması bekleniyor.

ÖSYM'nin sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtmasının ardından adaylar, KPSS P94 puanlarına göre kendi alanlarında kaçıncı sırada bulunduklarını öğrenebilecek.