KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla lise mezunu adayların KPSS P94 puanları belli oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, şimdi aynı eğitim alanından sınava katılanlar arasında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek istiyor. Branş bazında sıralamaların ÖSYM tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 19 Kasım'da erişime açılırken adayların kendi eğitim alanlarındaki başarı sıralamalarını gösteren liste için ayrı bir duyuru yapılması bekleniyor.
ÖSYM'nin sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtmasının ardından adaylar, KPSS P94 puanlarına göre kendi alanlarında kaçıncı sırada bulunduklarını öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Branş bazında sıralamalar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine ait sıralama bilgilerine ulaşabilecek.
Sıralamalar erişime açıldığında ilgili sınavın "Branş Bazında Sıralama" bölümünden puan türü ve eğitim alanı seçilerek sorgulama yapılabilecek.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL HESAPLANIR?
ÖSYM'nin sunduğu branş bazında sıralama hizmetinde adaylar, öncelikle sıralamasını görmek istedikleri puan türünü seçiyor. Ardından karşılaştırma yapmak istedikleri eğitim alanlarını işaretleyerek "Hesapla" butonuyla kendi sıralamalarını görüntüleyebiliyor.
Sıralama oluşturulurken ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri esas alınıyor. e-Okul kayıtlarında yer alan öğrenim alanı bilgileri, adayların hangi grupta değerlendirileceğinin belirlenmesinde kullanılıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM P94 PUANI İLE BRANŞ SIRALAMASI AYNI MI?
KPSS P94 puanı, ortaöğretim düzeyinde sınava katılan adayların sınav başarısına göre hesaplanan puan türüdür. Branş bazında sıralama ise adayların seçilen eğitim alanındaki diğer adaylarla karşılaştırıldığında kaçıncı sırada bulunduğunu gösterir.
Bu nedenle aynı KPSS puanına sahip adayların farklı eğitim alanlarında görüntülediği sıralamalar değişebilir. Sıralama ekranında kullanılan alan bilgileri de ÖSYM'nin sisteminde kayıtlı eğitim verileri üzerinden belirlenir.