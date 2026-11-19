ÖSYM'NİN 2026/1 TERCİH TABLOSUNA GÖRE LİSE MEZUNLARINA KADRO VEYA POZİSYON AÇAN KURUMLAR ŞÖYLE:

Çankırı İl Özel İdaresi

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kafkas Üniversitesi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Karabük Üniversitesi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rekabet Kurumu Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Uşak İl Özel İdaresi

Kurumların açtığı kadro ve pozisyonlar her yerleştirme döneminde değişebiliyor. Bu nedenle listedeki kuruluşların tamamının her alım döneminde lise mezunu personel istihdam edeceği düşünülmemeli. Güncel kontenjanlar için ilgili dönemin ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalı.