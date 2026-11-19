KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı, sıra tercihlerde! Lise mezunu adaylar P94 puanıyla hangi kurumlara yerleşebileceğini merak ediyor. İşte kamuda memur alımı yapan kurumlar ve tercih rehberi...
KPSS P94 PUANI NEDİR?
KPSS P94, ortaöğretim düzeyinde sınava giren lise mezunu adaylar için hesaplanan puan türüdür. Kamu kurumlarının lise mezunu personel alımlarında ve merkezi yerleştirmelerde bu puan esas alınır.
Puan hesaplamasında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yüzde 50'şer ağırlığa sahiptir. Ön lisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3 puanı kullanılırken lise mezunları KPSS P94 puanıyla tercih yapabilir.
KPSS P94 PUANI NERELERDE KULLANILIR?
KPSS P94 puanı, lise mezunu adayların kamu kurumlarındaki ortaöğretim düzeyine uygun kadrolara yerleşmesinde kullanılır. ÖSYM'nin merkezi atamalarında adaylar, eğitim durumlarına ve tercih kılavuzundaki şartlara uygun pozisyonlar için tercih yapabilir.
Ayrıca bazı kamu kurumları, personel alım ilanlarında KPSS P94 puanını başvuru şartı olarak arayabilir. Adayların hem merkezi atama duyurularını hem de kurumların güncel personel alım ilanlarını takip etmesi gerekir.
KPSS LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?
Lise mezunlarına yönelik kamu personeli alımları, ÖSYM'nin yayımladığı merkezi yerleştirme kılavuzlarında duyuruluyor. 2026/1 KPSS tercih kılavuzunun ortaöğretim mezunlarına ilişkin Tablo-1 bölümünde, çeşitli kamu kurumlarının farklı kadro ve unvanlar için ayırdığı kontenjanlar bulunuyor.
ÖSYM'NİN 2026/1 TERCİH TABLOSUNA GÖRE LİSE MEZUNLARINA KADRO VEYA POZİSYON AÇAN KURUMLAR ŞÖYLE:
Çankırı İl Özel İdaresi
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kafkas Üniversitesi
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Karabük Üniversitesi
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Rekabet Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Uşak İl Özel İdaresi
Kurumların açtığı kadro ve pozisyonlar her yerleştirme döneminde değişebiliyor. Bu nedenle listedeki kuruluşların tamamının her alım döneminde lise mezunu personel istihdam edeceği düşünülmemeli. Güncel kontenjanlar için ilgili dönemin ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalı.
KPSS P94 PUANIYLA HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILIYOR?
KPSS Ortaöğretim sınavına lise mezunu adaylar katılıyor. Sınav sonucunda hesaplanan KPSS P94 puanı, ortaöğretim düzeyindeki merkezi yerleştirmelerde kullanılıyor.
2026/1 tercih kılavuzunda lise mezunlarına yönelik açılan kadro ve pozisyonlar arasında şu unvanlar bulunuyor:
Teknisyen
Vagon teknisyeni
Destek personeli
Hizmetli
Aşçı
Şoför
Dağıtıcı
Bahçıvan
Bekçi
Koruma ve güvenlik görevlisi
Veteriner sağlık teknisyeni
Sağlık memuru
Adayların tercih edebileceği kadrolar, mezun oldukları lise programına ve ilgili pozisyonun nitelik kodlarına göre belirleniyor. Özellikle teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni gibi mesleki unvanlarda belirli bölümlerden mezun olma şartı aranıyor. Bazı pozisyonlarda sürücü belgesi ve özel sertifika gibi ek koşullar da bulunabiliyor.