MasterChef Türkiye'de 18 Kasım 2026 akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık mücadelesi ve eleme heyecanı ekranlara geldi. Şeflerin değerlendirmeleri sonrası gecenin kazanan takımı ve eleme potasına girecek yarışmacı belli oldu. İlk eleme adayı Şükran'ın ardından yeni isim de izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme potasına kim girdi? İşte detaylar…