MasterChef Türkiye'de 18 Kasım 2026 akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık mücadelesi ve eleme heyecanı ekranlara geldi. Şeflerin değerlendirmeleri sonrası gecenin kazanan takımı ve eleme potasına girecek yarışmacı belli oldu. İlk eleme adayı Şükran'ın ardından yeni isim de izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme potasına kim girdi? İşte detaylar…
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazananı kırmızı takım oldu.
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığını kazanan Enes oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Şükran olmuştu.
MasterChef'te 2. eleme adayı Tolgahan oldu.